Maresca soal keluhan para pendukungnya: Kalau saya fan Arsenal atau United, saya akan bilang City tukang curang

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Pelatih asal Italia itu menjelaskan penderitaan para suporter timnya

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Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa para pendukung timnya mungkin lebih menderita dibanding para pemain dan staf kepelatihan akibat dampak kasus 115 dakwaan finansial yang dihadapi klub di Liga Inggris, usai kemenangan 3-0 City atas Liverpool di Anfield pada hari Minggu.

Para pendukung Liverpool menyambut para pemain City dengan cemoohan dan nyanyian "Degradasi, degradasi!" di tengah spekulasi mengenai sanksi yang mungkin dijatuhkan setelah klub asal Manchester itu dinyatakan bersalah melanggar aturan finansial liga.

Klub membantah melakukan pelanggaran apa pun dan telah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kemenangan atas Liverpool menjaga awal sempurna Manchester City di Liga Primer Inggris, dan membuat mereka unggul tiga poin di puncak klasemen menjelang laga Liga Champions pada hari Rabu ini di kandang mereka melawan Paris Saint-Germain.

Maresca menyatakan sebelum pertemuan dengan klub Prancis tersebut: "Setelah kami sangat bahagia di atas lapangan, kami menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama para pendukung kami. Mungkin situasinya lebih sulit bagi para pendukung kami dibanding bagi para pemain atau bagi saya."

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Ia melanjutkan, menurut Reuters: "Persoalannya lebih rumit, karena jika saya seorang pendukung Arsenal atau Manchester United dan Anda seorang pendukung Manchester City, saya bisa saja berkata: 'Hei kawan, kamu tukang curang' atau semacam itu. Jadi, mungkin situasinya lebih sulit bagi mereka."

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 PSG

Maresca juga menanggapi kritik terhadap perayaan para pemain City di atas lapangan di Anfield, di mana pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa ia tidak bisa memahami mengapa sebagian media dan pendukung lain mempertanyakan alasan mereka menikmati kemenangan besar atas rival mereka.