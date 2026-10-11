Pelatih Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, menilai timnya kesulitan pada babak pertama melawan Liverpool, namun ia menegaskan bahwa penampilan The Citizens jauh membaik di babak kedua.

Manchester City berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-0 di Stadion Anfield, Minggu malam ini, pada pekan keenam Liga Inggris.

Hasil pertandingan masih menunjukkan skor kacamata hingga gelandang Liverpool, Ryan Gravenberch, diusir keluar pada menit ke-62. Setelah itu, Manchester City mencetak tiga gol beruntun untuk memastikan kemenangan.

Maresca mengatakan dalam pernyataan kepada "Sky Sports": "Kondisinya sangat sulit, dan atmosfernya juga sulit. Kami kesulitan di babak pertama, kami menguasai bola tetapi kami tidak efektif dalam bergerak tanpa bola. Di babak kedua, kami melakukan beberapa penyesuaian dan penampilan kami jauh membaik. Kami tidak melakukan hal-hal dengan benar dalam membangun serangan, tetapi kami lebih baik di babak kedua."

Mengenai atmosfer Stadion Anfield, Maresca menjelaskan seperti dikutip "BBC": "Kami harus belajar bagaimana menghadapi kebisingan, karena hal itu akan selalu menyertai kami di semua pertandingan tandang - akan selalu ada kebisingan. Kami harus menghadapinya dan menciptakan kebisingan kami sendiri. Kebisingan kami adalah memenangkan pertandingan. Perasaan di akhir pertandingan bersama suporter kami dan kebisingan kami, itu perasaan yang luar biasa dan kebisingan yang istimewa."

Dan ketika ditanya apakah atmosfernya lebih panas dari biasanya karena Manchester City didakwa atas lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan, pelatih asal Italia itu menjawab: "Saya tidak tahu secara pasti, saya pernah datang ke sini bersama City sekali sebelumnya pada musim treble (ketika ia menjadi asisten Guardiola). Luar biasa bisa menjalani pertandingan seperti ini di tengah keriuhan dan antusiasme seperti ini. Kami harus menyuarakan suara kami sendiri dan menghadapi keriuhan mereka."

Mengenai apakah masalah di luar lapangan mampu memotivasi tim, ia menyatakan: "Mungkin ya, mungkin juga tidak. Saya tidak tahu. Masalah-masalah ini bisa menciptakan ikatan dengan para suporter. Saya sudah mengatakan selama sepekan ini: tunjukkan antusiasme, nyalakan antusiasme, dan kami berharap bisa merayakan kemenangan. Itulah satu-satunya hal yang bisa kami fokuskan."

Tentang pentingnya memberi suporter alasan untuk merayakan, ia berkata: "Tentu saja, karena banyak alasan. Setelah 10-15 tahun klub ini meraih gelar-gelar, dan menempuh langkah-langkah yang benar untuk mewujudkannya, lalu hal ini terjadi, itu perasaan yang sangat buruk bagi mereka. Ada proses yang sedang berjalan, ini bukan momen yang tepat."

Tentang gol-gol timnya, ia melanjutkan pernyataannya: "Luar biasa - Jeremy (Doku) tampil sangat baik, kami harus menjaganya. Dia pemain penting tetapi dia baru saja kembali dari cedera. Penampilan semua pemain menakjubkan."

Ia menambahkan: "Dengan keunggulan jumlah pemain, menjadi lebih mudah untuk menguasai bola, tetapi saya sangat senang dengan tiga poin ini."

Ia menutup: "Saya tidak bisa mengendalikan hal-hal di luar sepak bola, jadi mengapa saya harus cemas? Saya cemas soal rencana permainan dan sesi latihan harian, tetapi sisanya bukan urusan saya."

Manchester City kini mengoleksi 18 poin di puncak klasemen Premier League (nilai sempurna), sementara perolehan Liverpool terhenti di 9 poin, dengan catatan bahwa mereka hari ini menerima kekalahan pertama di Premier League musim ini.



