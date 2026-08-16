Pelatih Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, merasa kecewa setelah timnya menelan kekalahan telak (3-0) pada hari Minggu ini dari Arsenal dalam laga Community Shield Inggris.

Arsenal meraih gelar untuk ke-18 kalinya dalam sejarahnya, berkat trigol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard.

Usai laga, Maresca menyatakan kepada radio BBC 5 Live dengan mengatakan: "Saya rasa gol yang kami kebobolan setelah 25 detik sayangnya memengaruhi jalannya pertandingan pada momen itu. Saya rasa reaksi kami cukup baik sebelum gol kedua, di mana kami mendapatkan tiga atau empat peluang untuk mencetak gol dan menyamakan kedudukan, tapi sayangnya kami kebobolan gol kedua, yang membuat segalanya semakin rumit."

Ia menambahkan mengenai gol dini tersebut: "Saya merasa kecewa dengan itu karena level tim di jenis pertandingan seperti ini sangat berdekatan, dan ketika Anda kebobolan satu gol, keadaan menjadi sulit, tapi saya rasa penampilan setelah gol pertama sangat baik, dan kami menciptakan peluang, namun sekali lagi, skor 2-0 membuatnya lebih rumit."

Ia melanjutkan pernyataannya: "Ada yang salah, tapi ini baru permulaan, kami akan memulai Liga Primer Inggris hari Minggu mendatang, dan saat itulah fokus harus tertuju ke sana," merujuk pada fakta bahwa ini adalah laga resmi pertamanya bersama Man City, setelah ia menggantikan Pep Guardiola yang meninggalkan markas Etihad pada akhir musim lalu.

Ia menutup dengan mengatakan: "Kami memiliki banyak hal yang harus dikerjakan. Musim baru saja dimulai, jadi ada banyak hal yang perlu kami tingkatkan, tapi bahkan ketika kami memenangkan pertandingan, ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan."