Pelatih berkebangsaan Italia, Enzo Maresca, yang menangani Manchester City, menegaskan bahwa kiper timnya, Gianluigi Donnarumma, bukanlah pilihan yang "tak tersentuh", namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa sang kiper akan menjadi pilihan utama dan pokok dalam susunan pemain timnya saat menghadapi Brighton besok Sabtu di ajang Liga Premier Inggris.

Kiper asal Italia tersebut mendapat kritik terkait penampilannya belakangan ini menyusul serangkaian kesalahan pada bulan-bulan awal musim. Tekanan terhadap mantan kiper Paris Saint-Germain itu kian bertambah setelah penampilan mengesankan dari pelapisnya, Gianluigi Donnarumma— pada laga Piala Liga yang dimenangi City di tengah pekan atas Brighton lewat adu penalti.

Meski tekanan tersebut, Maresca kembali menyatakan kepercayaan penuhnya kepada kipernya yang berusia 27 tahun itu, menegaskan keikutsertaannya sebagai pemain inti menghadapi Brighton di Stadion Etihad pada hari Sabtu.

Maresca berkata menjelaskan sikapnya, sebagaimana dikutip oleh situs ESPN: "Saya rasa ada perbedaan antara mengatakan bahwa susunan pemain saat ini adalah Gigio + 10 pemain, dengan mengatakan bahwa dia pemain yang tak tersentuh; keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada pemain yang tak bisa disingkirkan, tetapi untuk saat ini saya melihat susunan pemain sebagai Gigio + 10 pemain."

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Pelatih Brighton, Fabian Hürzeler, sebelumnya menyatakan bahwa ia berupaya membalas dendam setelah timnya kalah dari Manchester City lewat adu penalti usai bermain imbang dengan skor (2-2). Namun Maresca meremehkan pentingnya pernyataan tersebut, sembari memperkirakan pada saat yang sama ujian sulit baru menghadapi tim yang menempati peringkat ketiga di klasemen.

Maresca berkata tentang pernyataan balas dendam itu: "Akan menjadi laga yang sulit lagi. Terlepas dari apakah lawan menjalani kompetisi yang berbeda atau dengan susunan yang berbeda, mereka selalu berusaha mengambil inisiatif dan menekan untuk menyerang. Mereka memiliki banyak pemain menyerang dan menciptakan banyak peluang, tetapi kami akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Adapun soal pembicaraan balas dendam dan hal-hal semacam itu, itu urusan mereka, bukan urusan kami."

Menanggapi klaim Hürzeler bahwa City beruntung dalam laga Piala itu, Maresca berkomentar singkat: "Itu yang dia katakan, dan setiap pelatih punya pendapat serta cara pandangnya sendiri terhadap suatu hal sesuai apa yang dilihat oleh matanya. Saya menghormati apa yang dia katakan, dan kami bersiap untuk laga ini dan mempersiapkannya dengan cara terbaik yang mungkin untuk melanjutkan kemenangan."

Di sela-sela konferensi pers, Maresca turut membahas mantan pemain timnya, Jack Grealish, yang saat ini dipinjamkan ke Everton, menyusul dicoretnya pemain tersebut oleh klub karena pelanggaran disiplin.

Maresca menolak memberikan pendapat mengenai apakah Grealish mampu kembali ke level tertinggi lagi, dan hanya memberikan kesaksian baik tentangnya dengan berkata: "Saya masih berpendapat bahwa dia anak yang baik, dan ia memiliki hati yang besar dan luar biasa, saya masih benar-benar meyakini hal itu."