Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, direktur teknik Manchester City, berbicara tentang sejumlah topik menyangkut timnya, dalam konferensi pers yang mendahului duel melawan Bournemouth, yang dijadwalkan berlangsung lusa hari Minggu di Stadion Etihad, dalam laga pekan pertama Liga Inggris.

Maresca berkata tentang dimulainya musim baru: "Saya merasa sangat bersemangat untuk memulai babak baru dan perjalanan baru ini. Tujuan kami adalah terus melangkah di jalur yang sama seperti yang kami tempuh sepanjang sepuluh atau lima belas tahun terakhir, karena itu kami sangat senang akhirnya bisa memainkan laga pertama kami di kandang sendiri."

Terkait pergerakan City selama hari-hari tersisa di bursa transfer, ia berkata: "Kami tidak memiliki batas minimum atau maksimum untuk jumlah transfer, karena hal itu bergantung pada beberapa faktor. Kami tahu betul apa yang kami butuhkan, dan kita akan lihat apa yang terjadi dalam sepuluh hari ke depan. Kami memiliki 10 hari, dan kami berharap dapat mewujudkan apa yang kami rencanakan."

Mengenai perekrutan bintang Chelsea asal Argentina, Enzo Fernandez, ia berkata: "Sayangnya, saya selalu terpaksa menjawab dengan cara yang sama: Enzo adalah pemain Chelsea, dan saya tidak akan berbicara tentang pemain yang tidak ada dalam barisan kami. Saya menganggapnya sebagai bentuk kurang rasa hormat, dan saya tidak suka pelatih lain berbicara tentang pemain kami."

Tentang lawannya di pekan pembuka, pelatih Manchester City itu berkata: "Saya juga sudah menonton laga pramusim mereka, dan saya mengikuti beberapa pertandingan mereka pada musim lalu. Orang bisa melihat dengan jelas identitas mereka; ini adalah tim yang menonjol dengan gaya bermain menyerang dan pressing yang intens. Mereka seperti itu di bawah kepemimpinan Andoni Iraola, dan mereka masih seperti itu. Sangat jelas apa yang mereka lakukan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola."

Cedera Doku dan durasi absennya, serta kepergian Savinho

Maresca menyinggung cedera Jeremy Doku, dengan menjelaskan: "Selama laga terakhir, Doku mengeluhkan rasa sakit di otot betisnya di antara dua babak. Kami tidak ingin dia bermain lebih dari 45 menit, sehingga keputusan menggantinya sudah direncanakan sebelumnya. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa masa absennya akan berkisar antara dua hingga tiga minggu, tidak lebih dari itu."

Tentang situasi Rodri dan Savinho, Maresca berkata: "Sangat jelas bahwa ketika seorang pemain ingin pergi, meyakinkannya untuk bertahan menjadi hal yang rumit. Hal ini terjadi dengan Rodri, dan situasi yang sama kini terulang dengan Savinho; ia telah mengungkapkan keinginannya untuk pergi sejak hari pertama kedatangannya, dan kami sekarang menunggu apa yang akan terjadi."

Ia menambahkan: "Kecuali Rodri, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak banyak bermain dalam pertandingan. Dan ketika para pemain tidak bermain, mereka lebih memilih untuk pergi. Para pemain yang saya sebutkan, kecuali Rodri, semuanya adalah pemain yang tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain, karena berbagai alasan."

Pernyataan Maresca ini datang di saat Tottenham Hotspur mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut winger asal Brasil, Savinho, pada bursa transfer musim panas ini, dalam sebuah transfer yang total nilainya bisa mencapai 85 juta pound sterling.

Situasi Omar Marmoush terkait kepergian

Tentang masa depan pemain asal Mesir, Omar Marmoush, Maresca berkata: "Saya tidak tahu. Omar masih di sini, dan masih bersama kami. Ia berbeda dengan Savinho, jadi kita akan lihat apa yang terjadi."

Ia menambahkan: "Biasanya hal-hal menjadi rumit ketika seorang pemain pergi dan harus merekrut penggantinya. Kita akan lihat apakah Omar akan bertahan atau tidak, karena jika seseorang pergi, mesti ada pengganti yang datang."

Pelatih Manchester City itu mengungkapkan: "Sejak hari pertama, Savinho meminta untuk pergi, sedangkan Omar Marmoush tidak meminta pergi sejak hari pertama."

Tottenham Hotspur semakin dekat untuk mengambil langkah baru guna memperkuat lini serangnya, setelah memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan Manchester City untuk merekrut Omar Marmoush.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa Tottenham telah mencapai kesepakatan akhir dengan pemain Mesir itu terkait syarat-syarat personal kontrak, sementara negosiasi antara kedua klub masih berlangsung mengenai nilai transfer dan mekanisme penyelesaiannya.