Manchester City meraih kemenangan menarik sekaligus berharga atas tamunya, Sunderland, dengan skor 5-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam ini di Stadion Etihad, dalam rangkaian laga pekan kelima Liga Primer Inggris.

Jaringan "WhoScored" menegaskan bahwa Manchester City saat ini memiliki rentetan kemenangan beruntun terpanjang di Liga Primer Inggris musim ini, setelah meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya, seraya menyebutkan bahwa mereka adalah satu-satunya tim di ajang tersebut yang meraih nilai sempurna, dengan persentase kemenangan mencapai 100%.

Angka ini mencerminkan awal yang kuat yang ditampilkan tim The Citizens, setelah berhasil meraih seluruh poin yang tersedia dalam lima pekan pertama, sehingga menempatkan diri lebih awal di puncak klasemen.

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Di sisi lain, jaringan "Stats Foot" asal Prancis mengungkap sebuah rekor bersejarah baru bagi Manchester City, setelah meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertama musim liga divisi satu menjadi pencapaian yang diraih tim untuk kali kelima dalam sejarahnya.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Manchester City sebelumnya pernah meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya pada musim liga divisi satu di musim 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017, dan 2023-2024, sebelum mengulangi pencapaian itu kembali pada musim ini.

Dengan demikian, tim ini terus menorehkan babak baru dalam sejarahnya, setelah berhasil mencapai awal musim yang sempurna untuk kali kelima.

Maresca masuk daftar istimewa, dan Haaland mencatatkan angka mencolok

Persoalan tidak berhenti pada angka-angka Manchester City, tetapi juga meluas ke pelatihnya asal Italia, Enzo Maresca, yang melanjutkan awal sempurnanya bersama tim di Liga Primer Inggris. Menurut jaringan statistik "Squawka", Maresca meraih kemenangan dalam seluruh lima pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris sejak menangani Manchester City.

Maresca menjadi pelatih keenam dalam sejarah kompetisi ini yang meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya bersama satu klub, bergabung dengan daftar yang mencakup Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, dan Ole Gunnar Solskjaer, yang masing-masing meraih kemenangan dalam 6 pertandingan pertama, di samping Craig Shakespeare dan Maurizio Sarri, yang meraih kemenangan dalam 5 pertandingan pertama.

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Sementara itu, pemain Norwegia Erling Haaland melanjutkan torehan angka-angka istimewa di Liga Primer Inggris, setelah berhasil menjebol gawang Sunderland dalam pertandingan hari ini. Jaringan "Squawka" menyebutkan bahwa Haaland telah mencetak gol ke gawang seluruh tim yang dihadapinya di Liga Primer Inggris, setelah menambahkan Sunderland ke dalam daftar korbannya.

Angka ini menegaskan kehadiran mencolok dalam mencetak gol dari penyerang Norwegia tersebut, yang terus memantapkan diri sebagai salah satu nama serang paling menonjol di kompetisi ini, berkat kemampuannya mencetak gol ke berbagai lawan yang dihadapinya sejak bergabung dengan Manchester City.