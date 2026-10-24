Maresca: Kekalahan dari City "Tidak Pantas", dan Ini Alasan Absennya Bouaddi

Enzo Maresca, pelatih Manchester City, tidak merasa khawatir dengan penampilan pemainnya, Marc Guehi, meski ia menjadi penyebab timnya kebobolan 3 gol dalam dua laga terakhir di Premier League.

Nicolas Jackson membawa Aston Villa meraih kemenangan dengan skor 2-1 di Stadion Villa Park, setelah Guehi gagal menguasai bola dalam momen gol pembuka.

Alih-alih demikian, bola justru lepas dari penguasaannya dan sampai ke John McGinn, yang kemudian mengoperkannya kepada Jackson untuk mencetak gol pertamanya dalam laga tersebut, sebelum ia menambah gol kedua kemudian.

Guehi ditarik keluar di antara dua babak, setelah mendapatkan kartu kuning pada menit ke-32.

Sebelumnya, kesalahan-kesalahan Guehi juga telah memungkinkan Ipswich mencetak dua gol ke gawang Manchester City dalam laga antara kedua tim.

Surat kabar The Guardian memuat pernyataan Maresca usai pertandingan, ketika ia mengatakan, "Saya sama sekali tidak khawatir soal Marc Guehi."

Ia melanjutkan, "Saya tahu ia telah bermain penuh setiap menit sejak awal musim bersama kami dan bersama timnas Inggris, dan itu bukan hal yang mudah. Namun, pergantiannya juga karena ia sudah mengantongi kartu kuning."

Ia menambahkan, "Melihat cara bermain yang kami inginkan, yang berbasis pada pressing dan tekanan, pemain yang mendapat kartu kuning terkadang bisa menjadi risiko. Meski begitu, saya sama sekali tidak khawatir."

Manchester City melepaskan 15 tembakan berbanding 8 percobaan dari Aston Villa, tetapi untuk pertama kalinya musim ini mereka kehilangan poin di Premier League.

Kiper Zion Suzuki menepis sejumlah bola penting untuk mempertahankan keunggulan timnya sepanjang babak kedua, sementara Aston Villa mencetak dua golnya dari dua tembakan ke gawang yang menjadi satu-satunya mereka.

Maresca mengatakan, "Saya rasa kami layak mendapatkan lebih dari pertandingan ini, melihat jumlah peluang yang kami ciptakan, serta peluang yang kami berikan kepada lawan."

Ia menambahkan, "Kami kalah karena, kemungkinan besar, kami tidak cukup tajam di dalam kotak penalti Aston Villa."

Akun jaringan The Touchline di situs X memuat pernyataan Maresca mengenai alasan absennya pemain Maroko, Ayoub Bouaddi.

Maresca mengatakan, "Saya rasa situasinya sedikit berbeda saat menghadapi Paris Saint-Germain. Saya rasa hari ini kami membutuhkan gelandang-gelandang yang memiliki kemampuan teknis, dan itulah sebabnya Cherki dan Foden bermain."

Ia menegaskan, "Namun, tidak diragukan lagi bahwa Ayoub Bouaddi akan membantu kami. Enzo Fernandez dan Elliot Anderson tampil sangat bagus."

Ia menutup, "Kami punya banyak pertandingan, dan Ayoub Bouaddi pasti akan mendapatkan menit untuk bermain."