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Di saat semua orang mencoba mengaitkan penurunan performa Manchester City belakangan ini dengan kasus keuangan yang mengancam masa depan klub Inggris tersebut, Enzo Maresca, pelatih The Citizens, angkat bicara untuk menepis keraguan dan menegaskan bahwa apa yang terjadi di dalam lapangan tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di luar lapangan.

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City akan menjamu Fulham di kandang pada Sabtu besok dalam situasi yang tidak biasa, setelah menelan tiga kekalahan beruntun sebelum jeda internasional. Awal sempurna dengan tujuh kemenangan beruntun di liga pun menguap, dan mereka melorot ke peringkat ketiga, tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

Penurunan mendadak ini membuka pintu bagi banyak spekulasi, terutama di tengah ketidakpastian yang menyelimuti klub setelah dinyatakan bersalah pada September lalu atas 114 dari 115 dakwaan keuangan yang diajukan Premier League. Dalam kasus ini, klub hingga kini masih membantah telah melakukan pelanggaran apa pun dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan kepada mereka.

Belum ada sanksi yang dijatuhkan sejauh ini, tetapi perbincangan soal pengurangan poin dalam jumlah besar yang bisa berujung degradasi memunculkan pertanyaan apakah tekanan di luar lapangan ini telah memengaruhi para pemain di dalam lapangan dan membuat mereka kehilangan fokus.

Namun, Maresca menolak narasi tersebut sepenuhnya. Dalam konferensi pers pralaga pada Jumat, ia mengatakan: "Saya tidak berpikir para pemain terlalu memikirkan hal itu. Saya tidak berpikir para pemain fokus pada kegaduhan."

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Pelatih asal Italia itu menambahkan sembari membela timnya: "Jika kita ingin mengaitkan kegaduhan dengan kekalahan, di laga tandang melawan Aston Villa kami mendapat banyak peluang. Sebagai contoh, Iliman Ndiaye melepaskan tembakan yang membentur tiang. Di laga melawan Brighton, kiper mereka menjadi pemain terbaik pertandingan. Lalu di laga melawan Nottingham Forest, Erling Haaland punya peluang mencetak gol yang akan membuat skor menjadi 2-2."

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Maresca menilai masalahnya bukan pada mental, melainkan pada detail-detail kecil dalam pertandingan dan nasib sial di beberapa momen, bukan karena kehilangan kepercayaan diri atau terpengaruh kasus keuangan.

Bahkan tanpa adanya potensi sanksi pun, City menghadapi risiko gagal mengejar sang juara liga, Arsenal, yang memenangi sembilan dari sepuluh laga pertamanya. Hal ini menambah tekanan bagi tim jelang menghadapi Fulham.

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Meski begitu, Maresca tidak tampak akan panik atau mengubah rencana. Ia menegaskan tidak ada perbedaan besar antara tim yang mengawali musim dengan luar biasa dan tim yang menelan tiga kekalahan beruntun.

"Pagi ini mereka memberi tahu saya bahwa kami telah memainkan 16 pertandingan resmi dan memenangi 12 di antaranya. Jadi, jika kalian bilang kami akan memenangi 12 dari 16 pertandingan berikutnya, saya akan langsung setuju," ujarnya.

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Ia melanjutkan: "Saya tidak menganggap kami melakukan segalanya dengan sempurna saat kami memenangi pertandingan, dan saya juga tidak menganggap kami melakukan semua kesalahan saat kami kalah."

Meski tampil tenang, Maresca mengakui bahwa membenahi lini belakang kini menjadi prioritas utama, setelah timnya kebobolan delapan gol dalam empat laga terakhir di liga, angka yang tidak pantas bagi tim yang bersaing memperebutkan gelar.

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"Kami juga perlu menganalisis kekalahan-kekalahan itu. Di laga melawan Aston Villa dan Brighton, kiper menjadi pemain terbaik pertandingan. Sementara di laga melawan Nottingham Forest, kami tidak tampil sesuai level yang dibutuhkan, terutama di babak pertama," katanya.

Ia menambahkan: "Kami kebobolan terlalu banyak gol, dan sebagian besar sebenarnya bisa dihindari. Idenya adalah terus menyerang dengan gaya yang sama dan menciptakan peluang, sambil tetap menjaga keseimbangan dalam bertahan."

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Manchester City mendapat keuntungan dari kembalinya bek Marc Guéhi, yang menurut Maresca absen dari laga-laga Inggris di UEFA Nations League karena "cedera ringan". Kabar gembira ini bisa membantu tim memulihkan soliditas pertahanan saat menghadapi Fulham dan memulai perjalanan untuk kembali bersaing.