Marcus Rashford berpacu dengan waktu agar fit untuk lawatan ke Liverpool, Manchester United siapkan program pemulihan baru untuk masalah pangkal pahanya

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Manchester United berharap Marcus Rashford pulih untuk lawatan ke markas Liverpool pada Minggu pekan depan setelah penyerang itu memulai program perawatan baru untuk masalah pada pangkal pahanya. Pemain berusia 29 tahun itu absen dalam enam pertandingan terakhir United, tetapi kunjungannya ke dokter spesialis di Dublin memberi klub optimisme baru menjelang laga melawan rival yang sudah sering ia buat kesulitan.

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Kunjungan ke dokter spesialis memunculkan harapan baru

Manchester United berharap Rashford bisa bermain dalam pertandingan berikutnya melawan Liverpool pada Minggu pekan depan setelah ia memulai program pemulihan baru, menurut Daily Mail. Penyerang itu pergi ke Dublin pekan lalu bersama seorang anggota staf medis klub untuk menemui dokter spesialis selangkangan. Kini, rencana penanganan baru telah disusun.

Rashford mengalami cedera pinggul di Piala Dunia sebelum kembali ke Old Trafford pada musim panas setelah menjalani satu musim sebagai pemain pinjaman di Barcelona. Sejak itu, ia absen dalam enam pertandingan terakhir United setelah cederanya memburuk dan menjalar ke selangkangan.

Rashford menawarkan diri bermain meski kesakitan

Rashford tampil dalam enam pertandingan pertama liga musim ini, serta laga Piala Carabao melawan Brighton dan kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions pada pertengahan Oktober. Ia disebut memiliki hubungan baik dengan Michael Carrick dan ingin mendukung pelatih kepala itu pada masa sulit.

Namun, terus bermain dalam kondisi cedera justru memperburuk keadaannya. Rashford bahkan diketahui menawarkan diri untuk duduk di bangku cadangan saat United kalah dari Chelsea bulan lalu, tetapi klub memutuskan risiko cederanya bertambah parah terlalu besar.

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Rekor mengesankan melawan Liverpool

Rashford belum mencetak gol untuk United sejak kembali dari Barcelona, tetapi rekornya melawan Liverpool memberi alasan kuat untuk optimistis. Pemain timnas Inggris itu telah mencetak tujuh gol dalam 20 penampilan melawan rival terbesar United tersebut, sehingga bisa menjadi opsi berharga untuk lawatan ke Anfield.

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Ia akan terus berupaya memulihkan kebugarannya selama jeda internasional, sementara United berharap ia siap untuk pertandingan pada 22 November. Kembalinya Rashford akan menjadi dorongan yang datang tepat waktu bagi skuad yang tengah kehilangan salah satu penyerang paling berpengalamannya.

Apa langkah selanjutnya bagi Rashford dan United?

Laga melawan Liverpool juga bisa menandai dimulainya era baru di Old Trafford. Laporan itu menambahkan bahwa Carrick diperkirakan akan dipecat dan digantikan oleh Mauricio Pochettino, yang berarti lawatan ke Anfield bisa menjadi pertandingan pertamanya sebagai pelatih.

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Pochettino akan kembali ke Liga Primer Inggris setelah sebelumnya menangani Tottenham, Chelsea, dan Southampton.