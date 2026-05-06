Marco van Basten: “Saya tidak berharap banyak dari tim nasional Belanda, jadi di Piala Dunia 2026 saya akan mendukung…”

Marco van Basten menyayangkan perkembangan terkini dalam dunia sepak bola Italia, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan Sportmediaset. Menurut mantan penyerang andalan AC Milan dan klub-klub lain itu, “kepemilikan asing adalah penyebab kemunduran sepak bola Italia”.

Meskipun Inter masih berhasil mencapai final Liga Champions musim lalu, sepak bola Italia hampir tidak bisa lagi dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Terakhir kali klub Italia memenangkan Liga Champions adalah pada tahun 2010, sementara tim nasional Italia kini sudah absen di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

“Saat ini ada banyak pemilik asing di Italia yang tidak memiliki hubungan dengan sejarah klub-klub tersebut, dan juga tidak tertarik padanya. Itu sangat disayangkan,” kata Van Basten. “Sangat penting untuk mencoba mengembalikan sepak bola Italia ke tangan orang Italia, agar mereka bisa kembali ke puncak Eropa.”

Van Basten terutama menyesali perkembangan di klub tempat ia meraih kesuksesan terbesar. “AC Milan, misalnya, sudah tidak seperti dulu lagi. Saya mengikuti mereka dan berharap mereka segera bangkit, karena Inter saat ini mendominasi di Italia dan itu sama sekali tidak saya sukai.”

Kehancuran Serie A juga berdampak pada tim nasional, menurut Van Basten. “Saya telah melihat tim nasional Italia: bintang-bintang besar kini tidak ada. Italia selalu memiliki kiper hebat, bek hebat, gelandang hebat, dan penyerang hebat.”

“Saat ini, Anda hampir tidak melihatnya lagi, dan itu aneh. Sepak bola Italia dulu kelas dunia: sekarang tidak lagi,” kata Van Basten, yang meskipun Oranje lolos ke Piala Dunia, juga tidak percaya pada tim nasional Belanda.

“Saya penggemar Belanda, tapi saya tidak berharap banyak dari mereka. Jadi, saya akan mendukung Brasil asuhan Carlo Ancelotti,” ujarnya. Meskipun Brasil secara tradisional termasuk salah satu negara sepak bola terkuat, saat ini Seleção pun tidak dalam performa terbaiknya: Dalam kualifikasi Piala Dunia, mereka hanya finis di peringkat kelima. Di Grup C, mereka akan berhadapan dengan Maroko, Skotlandia, dan Haiti pada musim panas mendatang.