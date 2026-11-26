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Ini bukan sekadar kekalahan, bukan pula sekadar malam buruk yang berlalu begitu saja. Ini adalah malam bencana dalam arti yang sesungguhnya, malam yang akan lama diingat pendukung Benfica, bukan karena tim kalah, melainkan karena cara mereka kalah.

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Setelah kekalahan telak 0-4 dari Viktoria Plzen di Liga Europa, pelatih Marco Silva tampil di hadapan semua orang, tanpa menghindar atau mencari alasan, dan berkata dengan lantang: "Saya bertanggung jawab."

Dalam pernyataan yang dikutip harian Portugal "A Bola", Silva menyatakan penyesalan mendalam atas penampilan timnya, seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi sangat jauh dari citra Benfica yang sebenarnya dan dari prinsip-prinsip dasar yang harus diwakili oleh tim mana pun yang mengenakan seragam ini.

"Ini adalah malam bencana bagi kami. Kami telah mengecewakan para pendukung, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Kami tidak mewakili klub dengan layak, sebagaimana seharusnya kami mewakilinya. Semua prinsip, semua aspek mendasar dari sebuah tim sepak bola, kami sangat jauh dari itu semua," kata Silva.

"Setiap kali kami tidak meraih hasil positif, kami tahu apa artinya. Namun, kalah dengan cara seperti malam ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Ketika itu terjadi, tidak ada kata-kata yang cukup. Ini soal memikul tanggung jawab, dan inilah saya, memikul tanggung jawab atas semua yang terjadi, bagaimana itu terjadi, bagaimana kami bereaksi terhadapnya, serta kesalahan-kesalahan yang kami buat," tambahnya.

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Sang pelatih menjelaskan bahwa timnya praktis kalah hanya dalam hitungan menit, sesuatu yang tidak wajar di dunia sepak bola. "Kami praktis kalah dalam 6 atau 7 menit, dan itu tidak wajar di dunia kami. Saya selalu mengatakan bahwa keadaan tidak ideal, tetapi ini bukan yang kami harapkan," ujarnya.

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"Momen buruk bisa terjadi dari waktu ke waktu, tetapi kami harus bereaksi sebagai tim dan sebagai individu, dan hari ini kami tidak mampu melakukannya. Saat jeda babak pertama, kami mencoba menyampaikan pesan kepada tim bahwa banyak hal sangat jauh dari apa yang diharapkan dari tim kami. Sayangnya, kami memulai babak kedua sama seperti kami mengakhiri babak pertama. Itu pertanda yang sangat buruk," lanjutnya.

Silva mengakui bahwa ia mengambil keputusan berani dengan mengganti sembilan pemain dalam susunan pemain, karena menilai waktunya sudah tepat, tetapi semuanya berjalan berlawanan dengan harapannya.

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"Mengambil jalan ini sangat mudah bagi saya. Saya mengganti sembilan pemain; saya merasa waktunya sudah tiba. Kami sudah beberapa kali melakukannya sebelumnya, tetapi semuanya berjalan berlawanan dengan yang saya harapkan, dan sekarang saya harus memikul tanggung jawab," katanya.

Meski malam itu begitu pahit, Silva berusaha mengubah bencana ini menjadi peluang, dengan menegaskan bahwa kekalahan ini bisa menjadi titik balik yang dibutuhkan Benfica. "Sudah saatnya memikul tanggung jawab penuh atas apa yang kami lakukan, menatap yang berikutnya, dan belajar dari pengalaman ini; kami tidak akan pernah melupakannya. Yang pasti, kami tidak boleh mengulangi situasi seperti ini," ucapnya.

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"Ini sangat buruk, mengerikan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam ini sangat berat, tetapi saya yakin jauh lebih berat bagi mereka yang hadir di sini. Hanya ada satu jalan di depan kami. Ini sangat buruk, tetapi ketika hal ini terjadi di kompetisi yang masih memberi kami ruang untuk memperbaikinya di masa mendatang, ini menjadi semacam peringatan keras," tambahnya.

Silva menutup pernyataannya dengan berkata: "Kami mengawali musim dengan langkah yang salah, dan reaksi kami sempurna. Semua yang membuat kami bangga bisa sampai di sini telah memudar, dan itu tidak hilang dalam semalam. Sesuatu telah terjadi, dan menjadi tanggung jawab saya untuk menganalisis penyebabnya."