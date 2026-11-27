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Pelatih kepala Bournemouth, Marco Rose, tak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada para pemainnya setelah menyaksikan malam yang bersejarah di kompetisi Eropa di Vitality Stadium. Meski sempat tertinggal dan harus bermain dengan sepuluh orang, Bournemouth bangkit secara luar biasa untuk mengalahkan Celta Vigo 2-1 dan semakin mengukuhkan reputasinya di Eropa.

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Bournemouth bangkit untuk menaklukkan Celta

Transformasi luar biasa Bournemouth di bawah Rose mencapai titik baru pada Kamis, ketika tim Liga Primer itu meraih kemenangan kesepuluh secara beruntun di semua kompetisi. Dalam lawatan sulit ke markas Celta pada fase liga Liga Europa, Bournemouth tampak akan menjalani malam yang mengecewakan setelah Bafode Diaktie diusir pada babak pertama. Tertinggal satu gol dan kekurangan satu pemain, tim tamu berada dalam posisi yang sangat sulit.

Namun, penampilan penuh semangat pada babak kedua menghasilkan gol dari Alvaro Rodriguez dan Rayan yang membalikkan keadaan. Sang pelatih segera memuji ketangguhan mental para pemainnya, yang menolak menyerah meski menghadapi situasi sulit. “Tim yang luar biasa, semangat yang luar biasa, energi yang luar biasa,” kata pelatih asal Jerman itu seusai pertandingan. “Saya sangat bangga setelah kami kekurangan satu pemain dan tertinggal 1-0,” ujarnya kepada BBC Radio Solent.

Fleksibilitas taktik dan kecemerlangan individu

Kebangkitan itu bukan hanya buah dari tekad, tetapi juga penyesuaian taktik penting yang dilakukan Rose untuk menjaga keseimbangan tim setelah kartu merah. Salah satu pemain yang menonjol dalam hal ini adalah David Brooks, yang diminta mengisi kekosongan di lini pertahanan, peran yang tak banyak orang menduga bisa ia jalankan dengan baik. Fleksibilitas pemain internasional Wales itu membuat Bournemouth mampu menjaga susunan pertahanannya sambil tetap mengancam lewat serangan balik pada babak kedua.

Rose mengakui kemenangan itu lebih ditentukan oleh kemampuan para pemain untuk tampil maksimal pada saat-saat sulit ketimbang sistem yang kaku. “Saya bilang kepada Ty (Tyler Adams), terkadang ini bukan soal taktik, formasi, dan hal-hal seperti itu,” jelas Rose. “Brooksy bekerja dengan sangat baik ketika kami kekurangan satu pemain. Ia bermain sebagai bek kanan seolah-olah sudah melakukannya selama 10 tahun. Kami melakukan perubahan pada saat yang tepat, semua orang menjalankan tugasnya dengan sangat baik.”

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Momentum berbalik, keyakinan menguat

Titik balik terjadi tak lama setelah jeda ketika Bournemouth menyamakan kedudukan, gol yang sepenuhnya mengubah dinamika psikologis pertandingan. Setelah skor imbang, tim Inggris itu seolah mendapat tenaga baru dan menekan Celta jauh di area pertahanannya meski kalah jumlah pemain. Rose menegaskan bahwa gol pada awal babak kedua menjadi pemicu tekanan tanpa henti yang akhirnya menghasilkan gol kemenangan.

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“Kami membangun momentum setelah jeda melalui gol pertama dan terus menekan tanpa henti,” tambah mantan pelatih RB Leipzig itu. Sang pelatih menilai keyakinan tim menjadi faktor penentu: “Kami tidak pernah berhenti percaya bahwa kami bisa menang, dan karena itulah saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada tim.”

Tak ada waktu beristirahat bagi Bournemouth

Rose dan para pemainnya tak punya banyak waktu untuk menikmati keberhasilan mereka di Eropa. Bournemouth kembali berlaga di Liga Primer pada Minggu dengan bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham. Berbekal momentum dari sepuluh kemenangan beruntun, Bournemouth ingin melanjutkan laju positifnya di kompetisi domestik.

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Fokus kemudian kembali beralih ke kompetisi Eropa pada Kamis, 10 Desember, saat Bournemouth menjamu Viktoria Plzen dalam pertandingan Liga Europa berikutnya. Kemenangan lagi di kandang akan membawa tim Rose ke ambang finis di delapan besar dan lolos otomatis ke babak gugur.