Marco Borsato muncul di stadion dan menyebut pemain favoritnya: 'Dia adalah anak ajaib'

Penggemar AZ, Marco Borsato, senang menonton penampilan pemain timnas Belanda, Kees Smit. Hal itu diungkapkan oleh penyanyi asal Alkmaar tersebut dalam wawancara mendalam dengan NH Nieuws.

Bukan rahasia lagi bahwa Borsato selalu mengikuti AZ dengan cermat. Minggu ini, ia bersama putranya, Luca, bertolak ke Krakow untuk menyaksikan pertandingan melawan Shakhtar Donetsk.

Borsato diwawancarai pada hari Rabu seputar sesi latihan terakhir AZ. Ia diundang oleh klub untuk menyaksikan pertandingan leg pertama di perempat final Conference League. “Ini benar-benar klub kesayangan saya. Dan juga putra saya. Ia tahu segalanya.”

Penyanyi ini merasa sayang bahwa AZ sering harus menjual pemain-pemain bagus dengan cepat. Ia menyebut salah satu favoritnya sebagai contoh. “Kamu lihat sekarang apa yang terjadi dengan Kees Smit. Itu adalah anak ajaib.”

“Saya paling ingin mempertahankannya di sini setahun lagi. Anak ini sudah dikenal di seluruh dunia sebagai talenta besar dan hampir mustahil untuk menahannya,” tutup Borsato.

Smit telah memainkan 72 pertandingan resmi untuk AZ. Dalam pertandingan tersebut, dia mencetak enam gol dan memberikan sepuluh assist.

Pemain yang pernah sekali membela tim nasional ini terikat kontrak dengan AZ hingga pertengahan 2028. Gelandang berusia 20 tahun ini diperkirakan akan memecahkan rekor transfer.