Gagal Total Di Real Madrid, Marco Asensio: Ini Tahun Yang Sulit, Ambil Hikmahnya Saja

Musim 2020/21 bukan menjadi salah satu musim terbaik bagi pemain Real Madrid Marco Asensio, yang mencatatkan tujuh gol dan dua assist dari 48 penampilannya di semua kompetisi.

Bahkan dia tidak masuk kedalam skuad Luis Enrique untuk memperkuat timnas Spanyol di ajang Euro 2020 yang akan digelar beberapa pekan lagi, menyusul performa buruknya yang dinilai banyak orang sebagai akibat dari cedera lutut yang dideritanya.

Namun, dia tetap menjadi rencana klub untuk mengarungi musim depan karena para penggemar dan staf pelatih masih mengharapkan lebih banyak dari mantan pemain RCD Mallorca tersebut.

Apa yang dikatakan Asensio?

Asensio menegaskan bahwa musim ini bukanlah musim yang mudah untuk dijalani, tapi dia tetap memuji timnya karena mampu berjuang hingga memaksa perebutan gelar juara LaLiga ditentukan hingga pertandingan terakhir.

It has been a tough season, in which, in spite of the obstacles, we made a great team effort, fighting to win until the end. For me, personally, it has been a year of great learning, overcoming pain and situations that have made me much stronger and helped me to grow as a player. pic.twitter.com/lwvRgQDm9K