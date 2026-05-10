Marciano Vink tak segan-segan menyoroti satu orang setelah laga Ajax - FC Utrecht: 'Posisi di tempat lain'

Marciano Vink sama sekali tidak puas dengan permainan Ajax dalam situasi bola mati, demikian ia sampaikan dalam acara Dit Was Het Weekend di ESPN. Ia berpendapat bahwa pelatih situasi bola mati tim asal Amsterdam itu sebaiknya mencari pekerjaan di tempat lain.

"Orang yang menangani situasi bola mati di Ajax, baik saat menyerang maupun bertahan, harus mencari pekerjaan di tempat lain. Saya sungguh-sungguh," kata Vink, yang mengutip pernyataan sebelumnya dari Youri Baas. Bek tersebut mengatakan setelah pertandingan melawan NEC pada Februari bahwa situasi bola mati bukanlah 'prioritas' bagi mereka.

"Tidak mungkin Baas mengatakan dalam wawancara bahwa itu bukan prioritas, lalu tim ini justru menjadi yang terburuk," lanjut Vink. "22% gol berasal dari situasi bola mati. Hal ini tidak bisa diterima bagi klub seperti Ajax, meskipun Anda bermain dengan tujuh pemain cadangan di lapangan," kata Vink.

Minggu ini pun kembali berujung buruk bagi tim asal Amsterdam. Baik gol pertama maupun kedua FC Utrecht tercipta dari tendangan sudut. Hal ini membuat Ajax mengalami kerugian di fase akhir pertandingan dalam perebutan posisi ketiga yang sangat diidamkan.

"Saya sama sekali tidak mengerti siapa yang merancang cara bertahan seperti ini," kata Vink setelah menganalisis gol-gol tersebut, di mana ia menunjukkan bahwa pemain-pemain Ajax yang lebih tinggi hampir tidak melakukan apa-apa saat bertahan dalam situasi bola mati.

Kenneth Perez juga memberikan pandangannya dan memperluas diskusi ini. "Selama bertahun-tahun, Ajax tidak pernah menjadi juara dalam hal-hal seperti ini, karena Ajax selalu menjadi tim yang lebih baik. Anda mungkin hanya kebobolan satu atau dua tendangan sudut dan sudah unggul 3-0," simpulkan pemain asal Denmark itu.

"Tapi sekarang ini penting, karena kamu jarang atau bahkan tidak pernah berada di posisi terdepan dan memiliki keunggulan yang cukup besar. Jika performa kamu tidak bagus, itulah momen-momen krusial," kata Perez.