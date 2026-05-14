Marciano Vink memuji pemain Eredivisie: 'Menurut saya, dia benar-benar penemuan terbaik musim ini'

Marciano Vink sangat terkesan dengan Darko Nejasmic. Gelandang berusia 27 tahun itu didatangkan oleh klub asal Nijmegen pada musim panas lalu dan berkembang menjadi salah satu pemain kunci di VriendenLoterij Eredivisie musim ini.

“Favorit saya adalah Nejasmic,” kata Vink pada Kamis malam dalam acara Voetbalpraat di ESPN. “Saya akan terkejut jika dia masih bermain di posisi gelandang tengah di NEC musim depan. Apa yang telah dia berikan kepada NEC ini, menurut saya sungguh luar biasa.”

“Posisi permainannya sangat bagus. Dan dia dikelilingi gelandang-gelandang yang hanya berperan sebagai pengatur permainan. Sano, Chery, Lebreton… Jadi dia sering harus bertahan di ruang-ruang kosong bersama Sandler atau Kaplan. Cara mereka melakukannya dan seberapa banyak mereka menghalau ancaman, menurut saya sangat mengesankan.”

“Dari segi teknik fungsional, saya juga menganggapnya sebagai pemain yang sangat bagus. Jadi saya benar-benar akan terkejut jika dia masih bermain di NEC musim depan. Saya sungguh-sungguh. Saya bisa memahaminya jika dia pindah ke klub tiga besar Belanda atau ke klub papan atas Jerman.”

“Jika kamu memiliki teknik fungsional yang bagus seperti itu, kamu bisa bermain di mana saja. Menurutku, pemain ini benar-benar penemuan terbaik musim ini,” tutup Vink pujiannya.

NEC merekrut Nejasmic secara gratis dari Sharjah FC di Uni Emirat Arab pada musim panas tahun lalu. Dia dengan cepat masuk ke tim inti di Nijmegen dan bahkan menggantikan Dirk Proper, putra asli klub, dari posisi starter.

Musim ini, pemain berkaki kanan tersebut telah tampil dalam 31 pertandingan resmi, 28 di antaranya sebagai pemain inti. Ia mencetak empat gol dan satu assist.