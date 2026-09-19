Marciano Vink memuji pemain Ajax: "Dia punya teknik yang sangat bagus dan bisa bermain sepak bola dengan sangat baik!"

Marciano Vink terkesan dengan Abdellah Ouazane. Penyerang Ajax berusia tujuh belas tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada Sabtu saat melawan Excelsior, tetapi meski tampil bagus dari bangku cadangan, ia tidak bisa mencegah timnya kehilangan poin: 2-2.

Ajax menumpuk peluang demi peluang melawan Excelsior, beberapa kali membentur tiang dan mistar, tetapi tidak mampu lebih dari hasil imbang 2-2. Dalam VriendenLoterij Eretribune di ESPN, pertandingan itu dibahas kembali.

“Sama sekali tidak aneh kalau skornya menjadi 6-2, atau 5-1,” kata Danny Koevermans. “Ajax sangat merugikan diri sendiri. Dan Excelsior benar-benar mendapat satu poin bonus di sini.”

Vink melihat Excelsior ‘benar-benar ingin habis-habisan’. “Saya benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa Ajax bermain buruk, atau bahwa ini sesuai ekspektasi.”

“Karena menurut saya Ajax benar-benar mendominasi pertandingan dalam bagian-bagian yang sangat besar dan menciptakan peluang. Kali ini ini adalah pertandingan ketika semuanya tidak berjalan.”

“Mereka mendapatkan beberapa peluang seribu persen. Brandt, Ouazane... Itu benar-benar peluang besar. Tetapi kemudian skornya 2-2, dan Anda harus terus menekan, dan karena itu mungkin Anda tidak mengambil keputusan terbaik,” pikir Vink, yang pada akhirnya tetap ingin menyoroti satu pemain yang menonjol.

“Ouazane masuk dengan fantastis. Anak itu punya teknik yang begitu indah. Anak ini bisa bermain sepak bola dengan sangat baik...”