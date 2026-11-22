Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Marciano Vink semakin terheran-heran menyaksikan insiden dalam laga FC Twente kontra Willem II (2-1). Menjelang turun minum, Nathan Tjoe-A-On diusir setelah menerima dua kartu kuning, yang berarti kartu merah. Cara ia mendapat kartu merah itulah yang membuat Vink kesal.

Willem II berada dalam situasi yang nyaris tanpa harapan di Eredivisie. Tim asal Tilburg itu baru mengumpulkan tiga poin dari 13 pertandingan, sementara jarak mereka dengan posisi ke-15 yang aman kini sudah mencapai sembilan poin.

Pada Minggu, tim asuhan Jurgen Streppel tampak berada di jalur untuk meraih hasil melawan Twente. Namun, peluang itu menjadi jauh lebih sulit setelah Tjoe-A-On menerima kartu merah menjelang turun minum. Bek tersebut lebih dulu mendapat kartu kuning karena gestur mengibaskan tangan, lalu menjatuhkan Daan Rots sesaat sebelum jeda untuk menghentikan serangan balik. Kartu merah pun menyusul.

"Serius, sebagai klub, saya akan menambah masa skorsingnya," kata Vink tanpa ampun dalam Dit Was Het Weekend di ESPN. "Saya sungguh-sungguh. Kalau Anda melakukan ini saat skor 0-0, padahal Anda sudah mendapat kartu kuning karena gestur mengibaskan tangan."

Iklan Iklan

Sikap Tjoe-A-On setelahnya juga membuat Vink kesal. "Dan cara dia berjalan keluar lapangan setelah itu... Saya benar-benar tidak mengerti. Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak paham apa yang dipertaruhkan. Sebagai pemain, dia tidak memahami esensinya."

Topik Terkait

Selepas jeda, Willem II secara mengejutkan sempat unggul di Grolsch Veste, tetapi akhirnya tetap kalah 2-1. Setelah pertandingan, Tjoe-A-On mengakui kesalahannya. "Tidak cerdas, tidak bisa dibenarkan," kata bek kiri itu kepada Brabants Dagblad mengenai kartu kuning pertamanya.

"Itu sedikit karena emosi dan frustrasi. Saya merasa wasit sebelumnya bisa lebih sering memberi keputusan yang menguntungkan kami, karena itulah saya melakukannya. Gestur seperti itu kepada wasit memang tidak perlu dan tidak cerdas. Meski menurut saya gesturnya tidak besar dan saya juga tidak melakukannya tepat di depan wajahnya atau semacamnya. Namun, saya sama sekali tidak boleh melakukannya, titik."

Iklan

"Semuanya terjadi begitu cepat. Saat itu, saya tidak memikirkan bahwa saya sudah mendapat kartu kuning," katanya kemudian mengenai kartu kuning keduanya. "Saya memang ingin menghentikan serangan balik itu karena ada cukup banyak ruang terbuka. Tindakan ini juga tidak cerdas. Saya berharap wasit akan membiarkannya, tetapi sayangnya tidak. Saya harus menerimanya."

"Saat jeda, saya berbicara dengan beberapa pemain secara pribadi ketika mereka masuk. Apa yang saya katakan kepada mereka? 'Maaf', tentu saja. Saya juga akan mengatakannya kepada seluruh tim. Tadi belum ada kesempatan yang tepat. Situasi kami sudah sulit, dan karena saya, situasinya menjadi lebih sulit lagi. Saya benar-benar terpukul karenanya," tutup Tjoe-A-On.