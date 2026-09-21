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Goncalo Ramos MilanGetty Images
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Marchegiani menghakimi Milan: "Ini adalah tim yang cocok dengan lini pertahanan empat, wajar jika perlahan-lahan dia memilih para pemain terbaik"

AC Milan

Dari studio Sky, para pundit menganalisis kemenangan telak dan meyakinkan AC Milan atas Lecce dengan skor 3-0

Luca Marcheggiani, komentator senior Sky, menganalisis seperti ini kemenangan yang diraih Milan asuhan Ruben Amorim atas Lecce racikan mister DI Francesco: "Wajar jika pelan-pelan dia memilih pemain-pemain terbaik. Banyak hal dipengaruhi oleh upaya menempatkan mereka dalam kondisi terbaik: banyak pemain baru kembali dari Piala Dunia. Saya tertarik dengan pembahasan soal formasi. Sejak tadi kami mengatakan bahwa ini adalah tim yang lebih cocok dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Mereka tidak punya bek kanan. Gila yang diadaptasi bukan benar-benar situasi terbaik baginya. Dalam pertandingan seperti ini melawan lawan yang memberi ruang dan menyerang balik dengan kualitas yang lebih rendah, terlihat bahwa ini adalah solusi yang bagus. Anda menempatkan para pemain dalam situasi yang lebih nyaman. Juga ada beberapa overlap di sisi kanan... Jika Anda punya pemain sayap kanan yang masuk ke kaki kirinya... Hari ini Gila melakukan overlap. Hari ini Moreira memainkannya sebagai winger, yang lebih baik ketimbang memintanya menyisir seluruh sisi lapangan".

Tentang Gonçalo Ramos dan absennya gol: “Dia tidak iri ketika yang lain mencetak gol, itu terlihat dari bagaimana reaksinya saat perayaan. Juga dengan Moreira, dia memeluknya. Dari sudut pandang itu, dia tidak menderita karena sedang jarang mencetak gol”.

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