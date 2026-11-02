Marchegiani masih tak percaya: "Melihat langsung penyelamatan Maignan, rasanya seperti menyaksikan keajaiban"

Dalam acara rutin Sky Calcio Club, Luca Marchegiani menyampaikan pendapatnya tentang derbi Milan yang dimenangi AC Milan. Sebagai mantan kiper, ia menyoroti penyelamatan luar biasa Maignan atas upaya Spence saat AC Milan unggul 2-1: "Maignan melakukan penyelamatan luar biasa, terlepas dari fakta bahwa bola datang ke arahnya di situ. Jaraknya sangat dekat, dan dia sedang bergerak. Dalam 9 dari 10 kesempatan, bola seperti itu masuk. Dia berhasil mengarahkan bola ke atas karena sadar mustahil baginya untuk menepisnya. Melihatnya secara

langsung

memberi kesan seperti menyaksikan keajaiban. Namun, setelah menganalisisnya lewat tayangan ulang pun, menurut saya reaksinya sungguh luar biasa."