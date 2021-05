Didepak Zinedine Zidane, Isyarat Marcelo Tinggalkan Real Madrid?

Goal mengonfirmasi bahwa Bek Real Madrid Marcelo tidak dimasukkan dalam daftar skuad untuk pertandingan melawan Granada, Jumat (14/5) WIB, karena berselisih dengan Zinedine Zidane.

Dengan absennya Ferland Mendy sepanjang sisa musim, Marcelo tampaknya siap untuk memulai pertandingan penting di Nuevo Estadio de Los Carmenes.

Namun justru sebaliknya, ketika Madrid mengumumkan nama-nama yang akan dibawa pada laga melawan Granada, nama pemain internasional Brasil itu tidak ada dalam daftar, dan hanya ada empat pemain yang berposisi sebagai bek.

Marcelo semakin frustrasi dengan taktik dan keputusan susunan pemain Zidane seiring berjalannya musim, dan masalah itu muncul pada sesi latihan, Selasa (11/5) waktu setempat.

📋✅ Our squad for the match 🆚 @GranadaCF_en!#GranadaRealMadrid pic.twitter.com/qzuYd4CZ58