Marcelo mengalami insiden berbahaya setelah menghadiri upacara pembukaan Piala Dunia di Meksiko

Bintang Brasil Marcelo, mantan pemain Real Madrid, mengalami situasi berbahaya setelah menghadiri pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, di mana ia terjebak di tengah bentrokan hebat yang meletus antara para demonstran dan pihak berwenang setempat segera setelah pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan berakhir.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa polisi segera bertindak setelah melihat mantan pemain tersebut berada di sekitar lokasi bentrokan, dan berhasil mengevakuasinya dari tempat tersebut dengan selamat tanpa mengalami cedera atau kerusakan apa pun.

Marcelo belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden tersebut hingga saat ini, sementara belum jelas apakah kejadian ini akan memengaruhi kehadirannya di pertandingan lain selama turnamen berlangsung.

Pemain Brasil tersebut telah terbang ke Meksiko khusus untuk menyaksikan turnamen ini, di mana ia mengunggah foto melalui akun Instagram resminya yang menunjukkan betapa ia menikmati suasana acara tersebut, sebelum akhir malam itu berubah menjadi situasi yang rumit dan berbahaya.

Pertandingan pembuka berakhir dengan kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mencatat tiga kartu merah untuk pertama kalinya dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia, yang memberikan nuansa luar biasa pada awal turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.