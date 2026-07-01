Marcelo Bielsa mengundurkan diri setelah Piala Dunia yang berlangsung sangat menegangkan dan menyakitkan bersama Uruguay

Marcelo Bielsa telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala tim nasional Uruguay. Berita ini sama sekali tidak mengejutkan: Bielsa tidak mampu mencegah konflik internal, dan Uruguay telah tersingkir di babak penyisihan grup setelah Piala Dunia yang dramatis.

Uruguay tergabung dalam grup bersama Spanyol, Arab Saudi, dan Cape Verde. Sebelum turnamen, Uruguay dijagokan sebagai favorit kuat untuk finis di posisi kedua di belakang Spanyol, namun juara dunia dua kali ini justru berakhir sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terburuk dan harus pulang lebih awal.

Setelah bermain imbang melawan Arab Saudi (1-1) dan Cape Verde (2-2), Uruguay harus mengalahkan Spanyol, dan meskipun tim tersebut tampil lebih baik daripada dalam dua pertandingan grup pertamanya, sebuah blunder dari Fernando Muslera akhirnya membuat Uruguay tersingkir (1-0).

Muslera tetap tinggal di ruang ganti tak lama setelah kesalahannya dan atas permintaannya sendiri. Yang mencolok adalah pergantian pemain bintang Federico Valverde sepuluh menit setelah babak kedua dimulai. Kapten tersebut ditarik keluar untuk menambah daya serang, demikian penjelasan Bielsa yang tampak sangat frustrasi.

Valverde marah setelah diganti dan Uruguay, meski mendapat dorongan serangan baru, gagal mencetak gol yang dibutuhkan melawan Spanyol. Tak lama setelah tersingkir dari Piala Dunia, Bielsa mengumumkan konferensi pers, di mana ia secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya.

“Saya bertanggung jawab atas kekecewaan ini,” katanya, antara lain. “Tentu saja, saya tidak perlu mendefinisikan penampilan ini. Jika Anda bertanya kepada saya bagaimana masa saya bersama tim nasional akan dikenang, maka ini adalah periode di mana saya tidak meninggalkan apa pun.”

“Saya tidak meninggalkan apa pun bagi sepak bola Uruguay, karena setiap kontribusi yang bisa saya berikan kepada negara tempat saya bekerja selama tiga tahun tidak akan berakar jika tidak ada hasil yang diraih,” kata Bielsa.

Di balik layar, hubungannya dengan para pemain memburuk dengan cepat. Misalnya, Bielsa menolak permintaan empat pemain berpengalaman (Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, dan Valverde) untuk mengadakan pertemuan.

Keempat pemain tersebut ingin, atas nama kelompok pemain, menyampaikan pendapat mereka mengenai intensitas latihan yang menurut mereka terlalu tinggi serta keluhan fisik yang timbul akibatnya. Selain itu, kelompok pemain ingin bermain lebih defensif saat melawan Spanyol daripada yang direncanakan Bielsa.

Bielsa dengan tegas menolak permintaan tersebut dan kemudian memanggil semua pemain untuk rapat. Dalam rapat itu, Bielsa menekankan bahwa para pemain harus mengikuti caranya, yang justru memicu ketegangan yang semakin memuncak.

Para pemain kemudian tidak lagi mau mendengarkan Bielsa, yang memang sudah tidak populer karena perselisihannya yang terbuka dengan Luis Suárez. “Pembahasan-pembahasan itu dibagi-bagi dan tidak pernah lebih dari 10 menit,” kata Bielsa mengenai pertemuan-pertemuan yang banyak dibicarakan itu.

“Saya berkonsultasi dengan para ahli untuk menyesuaikan diri dengan pola pikir para pemain muda, dan mereka mengatakan bahwa sesi diskusi harus lebih singkat serta diadakan pada hari-hari yang berbeda agar tidak membebani perhatian para pemain.”

Bielsa berpendapat bahwa metodenya tidak meninggalkan jejak di lapangan. “Seorang mantan pemain tim nasional Uruguay (Diego Lugano, red.) mengatakan bahwa sangat jelas terlihat di lapangan bahwa kelompok pemain dan pelatih terpecah belah.”

“Dan saya justru mengatakan hal yang sebaliknya. Kami cukup bersatu untuk berlari 20 persen lebih banyak daripada Arab Saudi, 30 persen lebih banyak daripada Cape Verde, dan 25 persen lebih banyak daripada Spanyol,” kata Bielsa.