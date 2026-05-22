"Marcel Boekhoorn bersedia melakukan apa saja untuk mencegahnya mengambil langkah tersebut"

Dick Schreuder membawa NEC meraih posisi ketiga yang mengesankan di Vriendenloterij Eredivisie musim ini. Berkat prestasi tersebut, Schreuder kini berada dalam posisi yang menguntungkan, namun NEC bertekad untuk melakukan segala cara agar pelatih tersebut tetap bertahan.

Schreuder berhasil menyesuaikan gaya permainan NEC sesuai keinginannya dan memastikan timnya memainkan sepak bola yang menarik dan menyerang. Dengan demikian, mereka berhasil mengalahkan juara PSV dua kali (3-2 dan 2-3), menang di kandang Feyenoord (2-4), lolos ke babak kualifikasi Liga Champions, dan mencapai final Piala KNVB.

Setelah pertandingan terakhir musim Eredivisie melawan Go Ahead Eagles (2-1), Schreuder mengakui bahwa ia akan tetap aktif di Gelderland pada musim mendatang. “Karena saya masih memiliki kontrak yang masih berlaku di sini.”

"Pemodal Marcel Boekhoorn ingin berbuat apa saja untuk mencegahnya pindah," tulis De Gelderlander. Menurut surat kabar regional tersebut, pasti ada peluang bagi Schreuder.

“Banyak klub, semuanya dari luar negeri, telah menyatakan minatnya kepada agennya,” tulis De Gelderlander. Menurut surat kabar tersebut, Schreuder ingin tahu terlebih dahulu bagaimana manajemen NEC memandang investasi dalam hal fasilitas latihan dan komposisi skuad. Ia mengharapkan NEC akan mengeluarkan dana, karena klub tersebut telah lolos ke kompetisi Eropa.

Beberapa pemain lainnya juga telah menarik perhatian. Pada musim dingin lalu, sudah ada minat terhadap Kodai Sano. NEC kini telah setuju untuk bekerja sama dalam proses transfer, setelah sebelumnya menolak tawaran sebesar dua puluh juta dari Nottingham Forest. Sami Ouaissa dan Basar Önal juga menjadi incaran. Feyenoord tampaknya berada dalam antrean untuk Ouaissa.

Dirk Proper, Koki Ogawa, Thomas Ouwejan, Jetro Willems, dan Virgil Misidjan harus mencari klub baru. Kontrak mereka kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, sementara Bram Nuytinck dan Eli Dasa sudah berharap mendapatkan kontrak baru. NEC secara resmi melepas pemain pinjaman Danilo dan Ahmetcan Kaplan; opsi pembelian mereka tidak akan dieksekusi.