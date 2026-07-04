Marca: Maroko adalah harapan Afrika untuk meraih prestasi besar setelah tersingkirnya Senegal dan Pantai Gading

Maroko terus mencatatkan perjalanan gemilang di Piala Dunia dan berupaya memperkuat posisinya sebagai pesaing tangguh bagi tim-tim unggulan, saat menghadapi tuan rumah Kanada yang sedang menjalani perjalanan luar biasa yang tak ingin berakhir, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Surat kabar tersebut menyebutkan dalam laporannya bahwa “langkah selanjutnya bagi Maroko adalah mengatasi faktor tuan rumah dan dukungan penonton, serta menyingkirkan salah satu dari tiga tim tuan rumah,” serta menambahkan bahwa “Kanada menunjukkan diri sebagai lawan yang jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan, dan bertahan melawan salah satu tim yang menjadi andalan besar dalam turnamen ini merupakan tantangan terbesar bagi tim Kanada”.

"Marca" menjelaskan bahwa “pasukan pelatih Jesse Marsh memasuki pertandingan dengan semangat yang sangat tinggi setelah kemenangan dramatis mereka atas Afrika Selatan di babak 32 besar berkat gol Yustakio,” sambil menyoroti bahwa mereka “hanya kehilangan Koné di lini tengah, sementara mereka memiliki duet penyerang yang kuat, yaitu Jonathan David dan Olowaseyi.”

Surat kabar tersebut menambahkan: “Bahkan gol-gol Larin di babak penyisihan grup tidak mengguncang kepercayaan pelatih asal Kanada itu terhadap duet penyerangnya; semangat kompetitif yang tinggi telah mengajarkan mereka cara bertanding dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen ini. Tim nasional Kanada kembali bermain di luar kandang, namun kali ini dengan dukungan besar dari para pendukung yang akan berbondong-bondong datang ke Houston untuk menyemangati mereka.”

"Marca" menyoroti bahwa “dengan tersingkirnya Senegal dan Pantai Gading, Maroko muncul sebagai harapan terbesar Afrika untuk meraih prestasi besar di edisi Piala Dunia kali ini,” sambil menegaskan bahwa “Maroko bukan lagi pesaing yang mengejutkan, melainkan kini diharapkan menjadi salah satu tim terkuat.”

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa “kemungkinan menghadapi Prancis, rival abadi mereka di edisi 2022, menjadi motivasi tambahan bagi pasukan pelatih Wahbi, yang akan menurunkan susunan pemain inti yang sudah hafal di luar kepala oleh para pendukung Maroko,” serta menjelaskan bahwa “Maroko mengandalkan penampilan gemilang Bono dan kepemimpinan Ashraf untuk melengkapi tim di mana Ibrahim memberikan sentuhan ajaib di sepertiga akhir serangan, dengan kehadiran Bouadi dan Sibari sebagai pemain terkemuka tim nasional Afrika tersebut.”