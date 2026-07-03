Marca dan Romano saling bertentangan mengenai gaji Ter Stegen dalam kesepakatan peminjaman ke Ajax

Ajax diperkirakan akan memperkenalkan Marc-André ter Stegen sebagai kiper utama baru pada minggu depan. Klub asal Amsterdam ini akan meminjam kiper asal Jerman tersebut dari FC Barcelona selama satu tahun. Namun, masih ada ketidakjelasan mengenai ketentuan seputar gaji Ter Stegen.

Marca melaporkan pada Jumat sore bahwa Ajax dan Barcelona telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai kesepakatan peminjaman Ter Stegen. Pembelian permanen sang kiper ternyata tidak realistis karena gaji yang sangat besar yang ia terima di Catalonia.

Hambatan terbesar dalam negosiasi kesepakatan peminjaman ini adalah pembagian gaji Ter Stegen. Kiper tersebut memperoleh gaji hampir dua puluh juta euro per tahun di Barcelona, jumlah yang mustahil untuk ditanggung sepenuhnya oleh Ajax. Menurut Marca, akhirnya disepakati bahwa klub asal Amsterdam tersebut akan membayar sedikit lebih dari sepuluh persen dari gajinya, sementara Barcelona akan menanggung sisa gaji yang secara kontrak menjadi haknya.

Yang menarik, Fabrizio Romano justru melaporkan hal sebaliknya. Jurnalis transfer tersebut menulis di X bahwa Ter Stegen dipinjamkan selama satu musim dan bahwa Ajax membayar ‘sebagian besar’ gajinya. Tim van Duijn, pengamat klub Ajax atas nama Voetbal International, ditanya di X mengenai ketidakjelasan seputar gaji Ter Stegen. Ia berpendapat bahwa Romano mungkin telah melakukan kesalahan, meskipun postingan jurnalis asal Italia tersebut di X belum dihapus.

Bahwa Ajax hanya membayar sebagian dari gaji besar Ter Stegen di Barcelona tampaknya paling masuk akal. Itulah juga yang ditulis Van Duijn: “Barcelona tetap membayar sebagian besar gajinya, seperti yang terjadi selama setengah tahun terakhir di Girona, untuk kiper yang masih terikat kontrak di Camp Nou hingga pertengahan 2028.”

Ter Stegen menjadi incaran beberapa klub, namun kehadiran Míchel sebagai pelatih di Ajax menjadi faktor penentu baginya untuk menandatangani kontrak di Amsterdam. Keduanya bekerja sama musim lalu di Girona.

Di sana, Ter Stegen hanya tampil dalam dua pertandingan resmi karena cedera. Namun, Ajax telah mendapat jaminan bahwa Ter Stegen sudah kembali bugar sepenuhnya dan dapat langsung diturunkan.