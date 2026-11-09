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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Marc Guehi mundur dari skuad Inggris, Thomas Tuchel panggil pengganti tak terduga untuk laga Nations League

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Pelatih Inggris Thomas Tuchel mendapat pukulan besar pertamanya terkait kondisi kebugaran pemain menjelang jeda internasional mendatang setelah Marc Guehi resmi mundur dari skuad. Bek Manchester City itu dipastikan absen dalam dua laga Nations League karena belum pulih dari masalah pinggul. Dan Burn dari Newcastle United dipanggil sebagai penggantinya.

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Guehi mengalami masalah pinggul

Bek tengah berusia 26 tahun itu terpaksa ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam kekalahan Manchester City baru-baru ini dari Nottingham Forest. Pemeriksaan lanjutan memastikan tingkat keparahan masalah pinggulnya, sehingga lulusan akademi Chelsea itu dipastikan absen dari tugas internasional.

Saat anggota skuad Inggris lainnya berkumpul di pusat latihan Tottenham pada Senin, FA Inggris mengonfirmasi bahwa bek tersebut mundur dari skuad. Bek Newcastle yang bertubuh jangkung, Burn, kemudian dipanggil untuk mengisi kekosongan menjelang pertandingan melawan Kroasia dan Spanyol.

Burn kembali dipanggil ke timnas

Kembalinya Burn ke timnas menandai perubahan besar bagi bek Newcastle tersebut. Setelah menjadi sosok penting dalam kiprah Inggris di Piala Dunia, pemain veteran itu tidak masuk dalam dua pemilihan skuad Tuchel sebelumnya.

Meski belakangan fokus beralih ke pemberian kesempatan bagi pemain muda menjelang Euro 2028, Tuchel menegaskan pekan lalu bahwa Burn tetap masuk dalam rencananya. Kepercayaan itu kini berbuah pemanggilan kembali ke tim senior untuk menambah opsi di lini pertahanan.

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Tuchel mempertimbangkan pilihan di posisi kiper

Selain merombak lini pertahanan, Tuchel juga menghadapi dilema dalam memilih kiper. Jordan Pickford masih menjadi pilihan utama, tetapi kesempatan bermain reguler yang didapat James Trafford di klubnya membuat persaingan untuk menjadi kiper utama semakin ketat.

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“Tidak, dia memang [pilihan utama]. Namun, tidak ada yang berubah,” jelas Tuchel mengenai status Pickford. “Persaingan di posisi itu juga berlangsung. Dan Traff sekarang bermain reguler sejak awal, itulah yang kami inginkan. James Trafford tampil baik. Mereka berbagi kesempatan bermain pada laga-laga terakhir. Saya belum yakin apa yang akan kami lakukan. Ada kemungkinan kami melakukannya lagi.”

Sang pelatih menekankan pentingnya menguji opsi kiper pelapisnya dalam pertandingan bertekanan tinggi. Ia menambahkan: “Bagaimana jika Jordan Pickford cedera? Bagaimana jika dia tidak tersedia? Jadi, lebih baik mengujinya.”

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Ujian di Nations League menanti

Inggris kini akan merampungkan persiapan di London utara sebelum menghadapi jadwal Nations League yang berat. Pertandingan mendatang melawan Kroasia dan Spanyol akan menjadi tolok ukur penting bagi perkembangan taktik Tuchel.

Dengan Guehi absen, Burn tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini dan membuktikan bahwa ia masih bisa berkontribusi di level tertinggi. Sementara itu, para penggemar akan mencermati apakah Pickford atau Trafford yang dipercaya menjaga gawang dalam pertandingan-pertandingan penuh tekanan tersebut.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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