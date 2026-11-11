Marc Cucurella: "Mereka menjadikan saya sasaran. Saya tidak akan pernah bisa bermain di sana lagi"

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Marc Cucurella melontarkan pernyataan tajam soal Jerman. Bek kiri Real Madrid itu merasa orang-orang Jerman melampiaskan kemarahan mereka terkait Euro 2024 kepadanya.

Cucurella menjadi bek kiri Spanyol di Euro 2024. Pada perempat-final, Spanyol dijadwalkan menghadapi tuan rumah Jerman.

Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Spanyol. Mikel Merino mencetak gol kemenangan pada menit terakhir babak tambahan.

Seusai laga tersebut, Cucurella menjadi sasaran kemarahan di Jerman. Tembakan Jamal Musiala menghantam lengan bek kiri Real Madrid itu, tetapi wasit memutuskan tidak ada pelanggaran handball.

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Baru-baru ini, Cucurella tampil dalam laga uji coba bersama Real Madrid melawan Schalke 04 di Gelsenkirchen. Sepanjang pertandingan itu, ia terus-menerus mendapat siulan ejekan dari suporter Jerman yang hadir.

"Mereka mengincar saya. Mereka ingin melampiaskan kemarahan kepada saya. Saya tidak akan pernah bisa bermain di liga Jerman," ujar Cucurella kepada Cadena SER.

Meski begitu, bek berusia 28 tahun itu tidak gentar menghadapi suporter Jerman. "Saya tetap melakukan apa yang biasa saya lakukan. Saya tidak terlalu memikirkannya," pungkas mantan pemain Chelsea dan Brighton tersebut.