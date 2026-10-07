Marc Cucurella mendapat sorotan tajam: "Dia adalah musuh negara nomor satu di sini!"

Marc Cucurella membuat dirinya tidak populer di mata publik Kroasia pada Selasa malam. Bek kiri Spanyol itu ‘menjebak’ Ivan Perisic hingga mendapat kartu merah dalam duel UEFA Nations League antara kedua negara (1-2).

Kroasia sempat unggul lebih dulu atas juara dunia itu pada Selasa malam. Perisic, pemain PSV, menjadi pencetak gol pembuka dalam laga tersebut.

Setelah satu jam pertandingan berjalan, Spanyol menyamakan kedudukan berkat, siapa lagi kalau bukan, Mikel Merino yang masuk dari bangku cadangan. Dengan sepuluh menit tersisa, Kroasia juga harus melanjutkan laga dengan sepuluh pemain.

Perisic sudah mengantongi satu kartu kuning dan menjatuhkan Cucurella dalam sebuah serangan berbahaya milik Spanyol. Sang wasit tanpa sengaja menjatuhkan kartu merahnya ke tanah, tetapi kartu itu langsung dipungut dan dikembalikan oleh bek Real Madrid tersebut.

Setelah itu, wasit menunjukkan kartu merah kepada Perisic, yang harus meninggalkan lapangan. Pada fase akhir pertandingan, Merino kembali mencetak gol kemenangan.

Di Kroasia, publik marah besar kepada Cucurella. “Ada pesepakbola yang akan bereaksi berbeda dibanding Cucurella. Dan saya tidak berbicara soal jatuhnya itu sendiri, melainkan gestur setelahnya, ketika dia langsung mengambil sebuah kartu dan menuntut agar wasit menunjukkannya. Pada dasarnya itu adalah perilaku yang sama sekali tidak dapat diterima,” demikian menurut DAZN.

Para fan di Split juga sangat marah kepada Cucurella. Dia dicemooh tanpa ampun setiap kali menyentuh bola. Pers Kroasia juga geram. Surat kabar Sportske Novosti kemudian menyebut pemain Spanyol itu sebagai ‘musuh negara nomor satu’.