Marc-André ter Stegen mengungkap peran krusial Frenkie de Jong dalam transfer ke Ajax

Ajax memperkenalkan Marc-André ter Stegen pada Selasa pagi sebagai rekrutan terbarunya. Dengan demikian, kesepakatan peminjaman yang telah lama dinantikan dengan kiper asal Jerman itu resmi rampung. Dalam kanal resmi klub, Ter Stegen mengatakan bahwa Frenkie de Jong memainkan peran penting dalam kepindahan sementaranya ke Amsterdam.

"Saya banyak berbicara dengan Frenkie dan karena itu saya bisa sedikit mengikuti bagaimana perasaannya dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai orang Ajax, dia juga menderita," kata Ter Stegen. "Selain itu, dalam beberapa hari terakhir kami juga membahas sangat banyak topik."

Pemain internasional Jerman dengan 44 caps itu sangat menghargai pendapat mantan rekan setimnya di Barcelona. "Bagi saya menyenangkan mengetahui bahwa saya berada di tangan yang tepat di sini. Frenkie sudah mengatakan itu kepada saya sebelumnya dan itu memberi saya ketenangan. Dia sangat jujur dan mengatakan apa yang dia pikirkan. Kata-katanya menenangkan saya."

Kondisi fisiknya juga sempat dibahas. Sang kiper dalam periode terakhir kerap bergelut dengan masalah cedera, tetapi menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya siap dimainkan. "Saya dalam kondisi bagus dan merasa baik. Tentu saja saya harus pulih dalam sebulan terakhir dan itu menguras energi."

"Tetapi saya sepenuhnya bugar. Saya sangat senang bisa kembali berada di lapangan dan bermain tanpa masalah. Semoga ini menjadi musim di mana saya bisa berdiri di bawah mistar di setiap pertandingan," lanjut penjaga gawang berusia 34 tahun itu.

Ter Stegen pada musim lalu dipinjamkan Barcelona ke Girona, tempat dia bermain bersama Daley Blind di bawah asuhan pelatih Míchel. Karena cedera, kontribusinya terbatas hanya pada dua pertandingan. Pembicaraannya dengan direktur teknik Jordi Cruijff juga turut berkontribusi pada pilihannya untuk Ajax.

"Saat saya berbicara dengan Jordi, rasanya langsung tepat. Saya sudah mengenal pelatih dan Daley, sehingga saya bisa berbicara dengan mereka tentang proyek ini dan perasaan yang mereka miliki terhadapnya. Itu sangat meyakinkan." Ter Stegen juga antusias dengan ambisi di Amsterdam. "Kami harus membawa Ajax kembali ke tempat yang seharusnya menjadi milik klub ini," tutup kiper asal Jerman itu.