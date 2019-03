Dramatis! Jerman berhasil memenangkan duel klasik melawan Belanda dalam lanjutan laga kedua Grup C kualifikasi Euro 2020 di Johan Cruijff ArenA, Senin (25/3) dini hari WIB. Leroy Sane dan Serge Gnabry membawa Jerman unggul pada babak pertama sebelum skuat Oranje bangkit usai menyamakan skor melalui Mathias de Ligt dan Memphis Depay. Namun gol Nico Schulz mengunci kemenangan Der Panzer dimenit akhir waktu normal. #Belanda #Jerman #NEDGER #MatchdayGoal

