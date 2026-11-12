Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-1085752736.jpgIMAGO
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Marc-Andre ter Stegen buka suara soal masa depannya di Barcelona dan akui minim komunikasi dengan Hansi Flick selama dipinjamkan ke Ajax

Ikuti GOAL di Google

Marc-Andre ter Stegen tidak menutup kemungkinan kembali ke Barcelona setelah masa peminjamannya bersama Ajax berakhir. Kiper veteran itu pindah ke Eredivisie pada musim panas setelah kehilangan posisi sebagai starter di Camp Nou. Kontraknya dengan klub raksasa Catalunya tersebut masih berlaku hingga 2028.

Iklan

Kehilangan tempat di Camp Nou

Ter Stegen meninggalkan Katalunya menuju Amsterdam pada bursa transfer musim panas setelah kalah bersaing dengan Joan Garcia dalam hierarki kiper Barcelona. Kiper berusia 34 tahun itu sebelumnya selalu menjadi pilihan utama Barcelona, tetapi mencari kesempatan bermain secara reguler di Eredivisie musim ini.

Meski pergi dengan status pinjaman, pemain asal Jerman itu masih terikat kontrak dengan Barcelona selama dua tahun lagi. Namun, masa depannya di Spanyol tampak belum pasti, terutama karena ia belum berkomunikasi dengan pelatih Hansi Flick sejak kepergiannya untuk sementara waktu.

Tetap membuka peluang untuk kembali

Berbicara kepada BILD, kiper veteran itu menegaskan bahwa ikatan emosionalnya dengan Barcelona tetap kuat setelah lebih dari satu dekade membela klub tersebut.

“Saya bermain untuk Barcelona selama 12 tahun, jadi tentu saja saya punya ikatan erat dengan klub ini. Sekarang baru November, jadi saya benar-benar belum bisa mengatakan apa yang akan terjadi pada musim panas,” ujarnya.

Iklan
Iklan

Di luar sepakbola klub, Ter Stegen menikmati perannya sebagai kiper utama Jerman yang tak tergantikan. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan pelatih tim nasional Jurgen Klopp.

Topik Terkait

“Rasanya sungguh luar biasa mengetahui mereka begitu percaya kepada saya,” jelasnya. “Itu menunjukkan bahwa ketika saya fit, saya bisa memberikan kontribusi besar bagi tim.”

Menyeimbangkan pemain muda dan pengalaman untuk Jerman

Meski menikmati statusnya di tim nasional, pemain pinjaman Ajax itu tidak menganggap tempatnya di Euro 2028 sudah terjamin. Ia mengakui ketatnya persaingan memperebutkan tempat serta kesulitan yang belakangan dialami tim nasional di panggung dunia.

Iklan

Menanggapi desakan untuk merombak skuad, Ter Stegen menambahkan: “Belakangan ini, tim nasional Jerman tidak menjalani masa-masa terbaik. Banyak orang cepat menyerukan agar pemain baru didatangkan dan semua pemain muda diberi kesempatan. Pada prinsipnya, menurut saya itu tidak masalah dan merupakan pendekatan yang tepat. Namun, masa-masa sulit juga akan datang, dan saat itulah pengalaman akan berperan penting.”

Membuktikan kualitas di Amsterdam

Ter Stegen kini harus fokus tampil konsisten untuk Ajax demi menjaga kebugaran dan performanya dalam pertandingan. Rangkaian penampilan apik di Eredivisie akan sangat penting jika ia berharap merebut kembali tempatnya di Barcelona atau memperkuat posisinya sebagai kiper nomor satu Jerman menjelang turnamen internasional mendatang.

Iklan

Dengan bursa transfer musim panas masih beberapa bulan lagi, prioritas terdekat sang kiper adalah tampil sukses di Belanda sembari menunggu kemungkinan pembicaraan dengan Flick mengenai masa depannya di Camp Nou.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

Lihat Profil Penulis