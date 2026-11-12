Bagikan Ikuti GOAL di Google

Marc-Andre ter Stegen tidak menutup kemungkinan kembali ke Barcelona setelah masa peminjamannya bersama Ajax berakhir. Kiper veteran itu pindah ke Eredivisie pada musim panas setelah kehilangan posisi sebagai starter di Camp Nou. Kontraknya dengan klub raksasa Catalunya tersebut masih berlaku hingga 2028.

Iklan

Kehilangan tempat di Camp Nou

Ter Stegen meninggalkan Katalunya menuju Amsterdam pada bursa transfer musim panas setelah kalah bersaing dengan Joan Garcia dalam hierarki kiper Barcelona. Kiper berusia 34 tahun itu sebelumnya selalu menjadi pilihan utama Barcelona, tetapi mencari kesempatan bermain secara reguler di Eredivisie musim ini.

Meski pergi dengan status pinjaman, pemain asal Jerman itu masih terikat kontrak dengan Barcelona selama dua tahun lagi. Namun, masa depannya di Spanyol tampak belum pasti, terutama karena ia belum berkomunikasi dengan pelatih Hansi Flick sejak kepergiannya untuk sementara waktu.

Tetap membuka peluang untuk kembali

Berbicara kepada BILD, kiper veteran itu menegaskan bahwa ikatan emosionalnya dengan Barcelona tetap kuat setelah lebih dari satu dekade membela klub tersebut.

“Saya bermain untuk Barcelona selama 12 tahun, jadi tentu saja saya punya ikatan erat dengan klub ini. Sekarang baru November, jadi saya benar-benar belum bisa mengatakan apa yang akan terjadi pada musim panas,” ujarnya.

Iklan Iklan

Di luar sepakbola klub, Ter Stegen menikmati perannya sebagai kiper utama Jerman yang tak tergantikan. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan pelatih tim nasional Jurgen Klopp.

Topik Terkait

“Rasanya sungguh luar biasa mengetahui mereka begitu percaya kepada saya,” jelasnya. “Itu menunjukkan bahwa ketika saya fit, saya bisa memberikan kontribusi besar bagi tim.”

Menyeimbangkan pemain muda dan pengalaman untuk Jerman

Meski menikmati statusnya di tim nasional, pemain pinjaman Ajax itu tidak menganggap tempatnya di Euro 2028 sudah terjamin. Ia mengakui ketatnya persaingan memperebutkan tempat serta kesulitan yang belakangan dialami tim nasional di panggung dunia.

Iklan

Menanggapi desakan untuk merombak skuad, Ter Stegen menambahkan: “Belakangan ini, tim nasional Jerman tidak menjalani masa-masa terbaik. Banyak orang cepat menyerukan agar pemain baru didatangkan dan semua pemain muda diberi kesempatan. Pada prinsipnya, menurut saya itu tidak masalah dan merupakan pendekatan yang tepat. Namun, masa-masa sulit juga akan datang, dan saat itulah pengalaman akan berperan penting.”

Membuktikan kualitas di Amsterdam

Ter Stegen kini harus fokus tampil konsisten untuk Ajax demi menjaga kebugaran dan performanya dalam pertandingan. Rangkaian penampilan apik di Eredivisie akan sangat penting jika ia berharap merebut kembali tempatnya di Barcelona atau memperkuat posisinya sebagai kiper nomor satu Jerman menjelang turnamen internasional mendatang.

Iklan

Dengan bursa transfer musim panas masih beberapa bulan lagi, prioritas terdekat sang kiper adalah tampil sukses di Belanda sembari menunggu kemungkinan pembicaraan dengan Flick mengenai masa depannya di Camp Nou.