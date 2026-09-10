Ibrahim Maza, gelandang serang berusia 20 tahun yang bermain untuk klub Jerman Bayer Leverkusen, dikenal di Aljazair dengan julukan "Mazadona", sebagai rujukan kepada legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona. Baru-baru ini ia meraih nominasi pertamanya untuk penghargaan Ballon d'Or, dalam kategori bakat muda terbaik tahun ini.

Maza masuk dalam daftar 10 nominasi untuk penghargaan yang diberikan oleh majalah Prancis "France Football" tersebut, bersama bintang baru Manchester City, pemain internasional Maroko, Ayoub Bouaddi.

Menurut laporan situs resmi Ballon d'Or, Maza lahir di Berlin pada 24 November 2005, dari seorang ayah asal Aljazair yang berprofesi sebagai dokter dan ibu asal Vietnam yang bekerja sebagai kepala tempat penitipan anak, setelah kedua orang tuanya bertemu saat menempuh pendidikan di Kota Cologne.

Maza memulai kariernya di akademi Reinickendorfer Füchse, sebelum pindah pada 2018, di usia 12 tahun, ke Hertha Berlin di mana ia bergabung dengan sekolah untuk atlet muda.

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Maza berlatih dari pukul delapan hingga sepuluh pagi, lalu kembali berlatih dari pukul setengah enam hingga delapan malam, sementara ayahnya menambahkan sesi latihan lain setelah pertandingan-pertandingan di mana ia menampilkan performa yang kurang baik.

Bintang Aljazair itu berkata tentang periode tersebut: "Dari pukul delapan pagi hingga delapan malam tidak ada waktu untuk main-main, dan di penghujung hari kamu benar-benar kelelahan." Ia menilai rutinitas ini membantunya memperoleh ketenangan dan kedisiplinan.

Maza menghabiskan 7 musim di Hertha Berlin, sebelum tampil bersama tim utama di level profesional pada 2023, saat berusia 17 tahun, dan mencetak 9 gol dalam 51 pertandingan.

Naik ke level dunia

Pemain Aljazair itu pindah ke Bayer Leverkusen pada 2025, dan hingga September 2026 telah mencetak 5 gol dalam 45 pertandingan. Salah satu momen paling menonjolnya adalah menciptakan gol Patrik Schick, dalam kemenangan (2-0) atas Manchester City, di Stadion Etihad pada Liga Champions Eropa.

Leverkusen menolak tawaran dari Atletico Madrid untuk mendatangkan Maza, dalam bingkai bursa transfer musim panas lalu, sementara pelatihnya Kasper Hjulmand memuji potensinya, dengan berkata: "Pemain luar biasa dan masa depan yang cemerlang. Sosok istimewa yang banyak dituntut darinya, lalu ia menjawab: terima kasih, kemudian bekerja setiap hari dan belajar dengan cepat."

Direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, juga memuji keinginan Maza yang tak pernah padam untuk berkembang dan menjadi lebih baik.

Meski lahir dan tumbuh di Jerman bersama kedua saudaranya, Maza tetap menjaga keterikatannya dengan akar kedua orang tuanya, karena ia menghabiskan musim panas di pinggiran Kota Aljazair, dan musim dingin di Vietnam. Ia berbicara bahasa Jerman sebagai bahasa utama, sementara berbicara bahasa Vietnam dengan ibunya, dan bahasa Arab dengan ayahnya.

Perubahan kewarganegaraan olahraga

Maza membela timnas Jerman di kelompok usia antara tahun 2022 dan 2024, sebelum mengubah kewarganegaraan olahraganya di akhir 2024 untuk membela Aljazair.

Bersama timnas Aljazair ia menjalani 21 pertandingan, dan mencetak dua gol, keduanya lahir di Piala Afrika 2025.

Impian Maza semasa kecil adalah bermain bersama rekan senegaranya Riyad Mahrez, mantan bintang Manchester City. Ia berkata tentang hal itu: "Saya biasa menontonnya di televisi, dan bermimpi bermain bersamanya," sebuah mimpi yang kini benar-benar terwujud.

Maza juga tampil di Piala Dunia 2026, dan bermain dalam 4 pertandingan, serta berkata tentang pengalamannya: "Sekadar ikut serta saja merupakan pengalaman yang tak terlupakan."

Setelah dinominasikan untuk penghargaan bakat musim ini, Maza berusaha menjaga keseimbangannya sesuai apa yang ia pelajari dari kedua orang tuanya, di mana ia menyatakan dalam hal ini: "Kadang sorotan itu bermanfaat dan memotivasi, tetapi saya menyikapinya dengan kedua kaki tetap menapak di tanah."

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