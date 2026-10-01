Tiga bulan setelah meninggalkan klub Al Ahli Arab Saudi, pemain Aljazair Riyad Mahrez kini berada di ambang penandatanganan kontrak dengan klub baru dalam beberapa jam ke depan.

Winger kanan Aljazair berusia 35 tahun itu pensiun dari sepak bola internasional pada musim panas ini setelah Piala Dunia 2026, tetapi ia berniat melanjutkan karier di level klub.

Banyak rumor beredar belakangan ini mengenai tujuan baru Mahrez, di mana disebutkan bahwa ia akan bergabung dengan klub Spanyol Deportivo La Coruña atau klub Brasil Botafogo, selain kemungkinan kepindahannya ke Liga Turki.

Namun, menurut situs Aljazair "DZfoot", Riyad Mahrez yang berada di Dubai selama beberapa hari untuk menjaga kebugaran fisiknya akan menandatangani kontrak dengan Al Shamal Qatar, sehingga ia akan berada bersama rekan senegaranya Baghdad Bounedjah.

Al Shamal Qatar memiliki pemain-pemain Aljazair lainnya, yaitu Omar Rafik dan Nessim Ben Ayesa, dan tampil di turnamen Liga Champions Asia Elite musim ini, yang menjadi gelar juara Mahrez bersama Al Ahli Arab Saudi dalam dua edisi terakhir.

Mahrez memiliki karier gemilang di Liga Primer Inggris, di mana ia meraih gelar juara sebanyak 5 kali, dengan rincian 4 kali bersama Manchester City dan satu kali bersama Leicester City, selain gelar Liga Champions Eropa bersama The Citizens.



