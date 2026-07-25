Laporan media Italia mengungkap bahwa nama Marcus Rashford muncul dalam pembicaraan yang tengah berlangsung antara Roma dan Manchester United terkait transfer gelandang asal Prancis, Manu Kone, ke klub Inggris tersebut.

Menurut surat kabar La Gazzetta dello Sport, Manchester United termasuk salah satu peminat utama untuk merekrut Kone, yang menarik perhatian berkat penampilannya bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Namun, manajemen klub masih enggan membayar 60 juta euro, yang merupakan jumlah yang diminta Roma untuk melepas pemainnya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa para petinggi United terus bernegosiasi dengan Roma dalam upaya menurunkan nilai transfer, dengan memunculkan ide memasukkan Rashford ke dalam negosiasi.

Namun, laporan tersebut menegaskan bahwa langkah ini tampaknya rumit untuk direalisasikan, karena Rashford menerima gaji tahunan bersih sekitar 10 juta euro, ditambah bonus yang mencapai 2,5 juta euro, sehingga membuatnya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Serie A dengan selisih yang besar.

Laporan itu menunjukkan bahwa Roma lebih memilih mendatangkan Rashford dengan status pinjaman pada awalnya, dan bukan melalui transfer permanen, yang mungkin memaksa Manchester United untuk menanggung sebagian besar gaji sang pemain, sebuah skenario yang tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini.

Di sisi lain, Roma tengah mempertimbangkan untuk menjual Kone selama musim panas guna meraih pemasukan finansial yang membantu mereka mematuhi aturan Financial Fair Play.

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