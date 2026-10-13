Manuver Flick: Perubahan Besar-Besaran dan Ujung Tombak Mengejutkan untuk Barcelona Melawan Galatasaray

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Ide baru dari pelatih asal Jerman itu

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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, melakukan banyak perubahan pada susunan pemain tim Catalan (dibandingkan laga melawan Getafe sebelumnya) untuk menghadapi tuan rumah Galatasaray, Selasa malam ini, pada pekan kedua babak pertama Liga Champions.

Pemain Brasil Gabriel Jesus yang tampil sebagai starter pada laga sebelumnya kini duduk di bangku cadangan, demikian pula bintang muda Mesir Hamza Abdelkarim. Belum jelas siapa yang akan bermain sebagai ujung tombak melawan Galatasaray, mengingat kehadiran duet Anthony Gordon dan Lamine Yamal di lini depan, bersama Dani Olmo dan Fermin Lopez.

Pemain Brasil Raphinha yang menjadi ujung tombak utama sejak awal musim absen dari laga ini, sejak cedera bersama timnas Brasil pada jeda internasional. Flick mungkin akan mengandalkan pola tanpa pusat di lini depan melawan Galatasaray, dengan memberi kebebasan bagi kuartet serang untuk bertukar posisi.

Di lini belakang, Joao Cancelo tampil sebagai bek kiri, dan Pau Cubarsi turun sebagai starter berbeda dengan laga sebelumnya, sementara Eric Garcia bermain di sisi kanan setelah tampil sebagai bek tengah melawan Getafe. Adapun Jules Kounde duduk di bangku cadangan setelah menjadi starter melawan Getafe.

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Sedangkan di lini tengah, Pedri tampil sebagai starter setelah pada laga sebelumnya duduk di bangku cadangan, menggantikan rekannya Gavi yang hari ini berada di bangku cadangan.

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Berikut susunan pemain Barcelona:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

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Lini belakang: Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo.

Lini tengah: Rodri, Pedri, Olmo.

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Lini depan: Yamal, Gordon, Fermin Lopez.

Di sisi lain, susunan pemain Galatasaray sebagai tuan rumah adalah sebagai berikut:

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Penjaga gawang: Cakir.

Lini belakang: Yilmaz, Sanchez, Elmali, Jakobs.

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Lini tengah: Lemina, Torreira, Batrakov.

Lini depan: Leao, Akgun, Osimhen.

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Sementara duet pemain veteran Ilkay Gundogan dan Leroy Sane duduk di bangku cadangan tim Turki tersebut.

Sebelumnya, Barcelona menang pada laga pertama di stadion mereka melawan Feyenoord dengan skor 5-1, sedangkan Galatasaray kalah dari Sporting Lisbon 3-1.



