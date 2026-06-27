Manuel Ugarte tampaknya mengalami cedera yang parah. Pemain asal Uruguay itu terjatuh dengan posisi lutut yang tidak wajar saat bertanding melawan Spanyol di Piala Dunia dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu. Ada kekhawatiran bahwa ia mengalami cedera ligamen silang.

Insiden itu terjadi tepat sebelum babak pertama berakhir bagi Ugarte yang berusia 25 tahun. Gelandang Manchester United itu berlari mengejar bola dan langsung merasakan ada yang tidak beres setelah kaki kirinya menyentuh rumput.

Ugarte terjatuh dan membutuhkan pertolongan medis. Akhirnya, ia dibawa keluar lapangan dengan tandu dan digantikan oleh Nicolás de la Cruz.

Pertandingan tidak langsung dihentikan, dan saat Ugarte masih tergeletak di lapangan, Spanyol berhasil mencetak gol melalui Álex Baena, yang melihat tendangannya meluncur melewati tangan Fernando Muslera yang melakukan kesalahan.

Pada saat itu, Spanyol juga hanya bermain dengan sepuluh pemain di lapangan. Mikel Oyarzabal menunggu di pinggir lapangan setelah menjalani perawatan cedera.