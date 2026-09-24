Klopp mulai bergerak saat Ter Stegen mengambil langkah maju

Saat Jurgen Klopp bersiap memimpin Jerman memasuki babak baru yang dimulai dengan laga UEFA Nations League melawan Belanda di Amsterdam, hierarki penjaga gawang kini telah mengambil bentuk yang jelas, meski bersifat sementara. Setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang Manuel Neuer, kiper Ajax Marc-Andre ter Stegen resmi ditetapkan sebagai nomor satu interim yang baru. Keputusan ini mencerminkan kualitas Ter Stegen sekaligus kekosongan yang ditinggalkan pensiunnya Neuer dari tim nasional, tetapi Klopp berhati-hati untuk tidak menjanjikan jersey itu dalam jangka panjang. Sikap sang pelatih bersifat pragmatis, mengakui bahwa meski mantan pemain Barcelona itu adalah sosok yang tepat untuk saat ini, peta persaingan menuju Kejuaraan Eropa 2028 masih sangat terbuka.

Mantan pelatih penjaga gawang DFB Andreas Kopke telah menyuarakan dukungannya terhadap pendekatan seimbang ini, dengan menyarankan bahwa memberi jaminan seumur hidup akan menjadi kesalahan dalam lingkungan yang sangat kompetitif seperti ini. Klopp menjelaskan pilihannya menunjuk Ter Stegen sebagai nomor satu untuk saat ini, sebuah langkah yang menurut Kopke sepenuhnya logis dalam situasi sekarang. Kopke, yang bekerja dengan tim nasional selama hampir dua dekade, memahami kompleksitas dalam mengelola penjaga gawang elite dan percaya bahwa strategi Klopp memungkinkan tim fokus pada target Nations League dalam waktu dekat sambil tetap mengawasi generasi talenta baru yang berkembang di liga-liga top Eropa.

Kebangkitan Jonas Urbig dan koneksi Bayern

Saat Ter Stegen menikmati momennya, gaung soal Jonas Urbig dari Bayern Munich semakin mustahil diabaikan. Kiper muda itu sudah mendapat pujian besar dari manajer klubnya, Vincent Kompany, yang membuat prediksi berani mengenai masa depan internasional sang pemain muda. Kompany sangat tegas dalam penilaiannya, dengan mengatakan: "Jika ada yang percaya bahwa dia tidak akan menjadi nomor satu Jerman pada suatu titik nanti, maka... maka saya percaya bahwa dia... bahwa dia sedang membuat kesalahan besar. Anak ini akan menjadi nomor satu suatu hari nanti." Dukungan dari Allianz Arena ini memicu spekulasi bahwa Urbig bisa mengikuti jalur tradisional para kiper Bayern yang mendominasi susunan tim nasional.

Kopke mengakui tren historis ini, tetapi menyarankan bahwa tingkat kesabaran tertentu diperlukan sebelum Urbig benar-benar bisa menyingkirkan para pemain berpengalaman yang saat ini ada. Ia mencatat bahwa meski ada "tanda-tanda historis" bahwa nomor satu Bayern secara alami menjadi pilihan pertama DFB, waktunya belum benar-benar ditetapkan. Pelatih veteran itu menyoroti bahwa Ter Stegen secara realistis bisa mempertahankan tempatnya hingga turnamen besar berikutnya jika performanya tetap elite. "Jika Marc tampil luar biasa, mungkin tidak ada alasan sama sekali untuk bertukar tempat sebelum Euro. Membiarkan Ter Stegen yang berpengalaman bermain di Euro 2028 dan menyerahkan pos itu kepada Urbig atau kandidat lain setelahnya juga bisa menjadi skenario yang mungkin," ujar Kopke, saat menimbang keseimbangan antara pengalaman dan potensi.

Menganalisis kualitas ala Neuer dari sang penantang

Apa yang membuat Urbig menjadi prospek yang begitu menarik bagi tim nasional Jerman adalah kemiripan gaya bermainnya dengan sosok yang diperkirakan pada akhirnya akan ia gantikan. Kopke sangat terkesan dengan cara pemain muda itu membawa dirinya meski kurang mendapatkan menit bermain yang konsisten setiap pekan, dan membandingkan ketenangannya dengan Manuel Neuer. Dalam wawancara dengan Suddeutsche Zeitung, Kopke menguraikan karakteristik spesifik yang membuat Urbig berbeda: "Dua hal menonjol. Penjaga gawangnya jelas mengarah ke Manuel Neuer, gaya ofensifnya atau bagaimana dia mendistribusikan bola dengan kakinya. Tapi di atas segalanya, saya terkesan oleh fakta bahwa dia dengan andal menunjukkan level tingginya, meski dia hanya bermain setiap beberapa pekan."

Kemampuan untuk tampil maksimal dalam kondisi "dingin" ini adalah bakat langka yang sebelumnya menurut Kopke hanya ia lihat pada para penjaga gawang terbaik. Ia menjelaskan lebih lanjut soal ketangguhan mental spesifik ini, dengan mengatakan: "Itu adalah seni tersendiri, terutama untuk penjaga gawang semuda itu yang sebenarnya membutuhkan jam terbang pertandingan untuk berkembang. Ketika Manu harus absen, itu bukan masalah besar; saya tahu dia tidak membutuhkan banyak, permainannya solid dan langsung kembali. Tetapi fakta bahwa Urbig selalu muncul setelah semua jeda itu seolah-olah jeda tersebut tidak pernah terjadi, menurut saya luar biasa. Saya yakin dia akan memiliki masa depan yang hebat." Bagi seorang kiper tim nasional, yang sering melewati berminggu-minggu di antara jeda internasional, sifat spesifik ini bisa dibilang merupakan aset paling berharga yang dapat dimiliki seorang pemain.

Persaingan padat untuk sarung tangan DFB

Terlepas dari hype yang mengelilingi Urbig, dia bukan satu-satunya yang terus menekan Ter Stegen. Persaingan untuk mengawal gawang Jerman mungkin seketat yang pernah ada, dengan sejumlah nama mapan dan bintang yang sedang naik daun berebut pengakuan. Kopke menunjukkan bahwa kepindahan Alex Nubel ke Besiktas telah menghidupkan kembali kariernya, dengan mencatat: "Dengan Alex Nubel, semua orang di Istanbul sedang senang saat ini. Bagi dia, konsistensi adalah persoalannya, jika dia bisa mendapatkannya, dia masih merupakan kandidat bagi saya. Dan dengan Jonas Urbig, itu tentu akan bergantung pada apakah dia memainkan 15 pertandingan dalam satu musim atau 25." Pertarungan ini bukan lagi duel dua nama, melainkan audisi berlapis untuk era setelah Neuer.

Situasi ini juga menyoroti nasib kurang beruntung dari generasi kiper sebelumnya yang mendapati jalan mereka tertutup oleh kebesaran Neuer. Kopke merefleksikan karier Bernd Leno dan Kevin Trapp, menggambarkan mereka sebagai "penjaga gawang hebat" yang hanya "lahir di era yang salah". Kini, dengan Neuer tak lagi berada dalam gambaran, pintu akhirnya terbuka lebar, tetapi jendela kesempatan bagi para penantang yang lebih senior seperti Ter Stegen mungkin lebih singkat dari yang mereka harapkan jika Urbig terus menanjak dengan cepat. "Kita telah melihat apa yang bisa terjadi dalam dua tahun. Tidak ada yang akan bisa memberi Marc jaminan untuk gawang di Euro, saya pikir solusi Jurgen Klopp sangat masuk akal," pungkas Kopke, menegaskan kembali gagasan bahwa jersey DFB harus diraih di setiap hari pertandingan.