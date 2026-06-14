Manuel Neuer kembali masuk ke starting eleven Jerman saat melawan Curaçao setelah 710 hari

Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, memberikan kejelasan mengenai Manuel Neuer dalam konferensi pers pada Sabtu menjelang laga Piala Dunia melawan Curaçao. Kiper legendaris tersebut akan menjadi starter saat menghadapi tim asuhan Dick Advocaat, sehingga ia lebih dipilih daripada Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) dan Alexander Nübel (VfB Stuttgart).

Neuer pensiun dari tim nasional setelah kekalahan melawan Spanyol di Euro 2024, tetapi Nagelsmann berhasil meyakinkan kiper Bayern München itu untuk tampil satu kali lagi di Piala Dunia.

Media Jerman sudah menduga bahwa Neuer akan menjadi kiper utama yang dibawa ke Piala Dunia, dan hal itu dikonfirmasi oleh pelatih tim nasional pada Sabtu. Dengan demikian, Neuer akan melakukan debutnya kembali sebagai starter untuk Jerman 710 hari setelah tersingkir dari Euro melawan Spanyol.

Neuer menjalani musim yang cukup sukses bersama Bayern, di mana ia tak mengejutkan berhasil menjadi juara. Di Liga Champions, klub tersebut tersingkir di babak semifinal melawan Paris Saint-Germain. Dalam beberapa pekan terakhir, pemain veteran berusia 40 tahun ini pulih dari cedera betis.

"Kami membutuhkan Neuer dalam kondisi prima untuk bermain di Piala Dunia yang hebat. Dia tanpa ragu siap untuk bermain dan kondisinya telah membaik secara signifikan," kata Nagelsmann merujuk pada kondisi cedera betisnya. "Dia sebelumnya tidak memiliki ritme yang baik, tapi sekarang sudah."

Nagelsmann juga mengungkapkan bahwa Nathaniel Brown dan Jamal Musiala akan menjadi starter. Brown, yang akan segera pindah ke Bayern, baru-baru ini tampil mengesankan dalam laga persahabatan melawan Amerika Serikat dan menggantikan David Raum di bangku cadangan.

Musiala mengalami cedera sepanjang musim ini dan memanfaatkan hari-hari ini serta pertandingan Piala Dunia melawan Curaçao untuk mencapai performa terbaiknya. "Untuk bermain bagus di Piala Dunia, kami membutuhkan Jamal dalam performa terbaiknya. Kami harus memberinya waktu bermain dan dia akan mendapatkannya besok," kata Nagelsmann.