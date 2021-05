Lima Kata Dari Manuel Neuer Untuk Kiper Liverpool Alisson Becker

Penjaga gawang Bayern Munich, Manuel Neuer, melontarkan pujian di media sosial kepada kiper Liverpool, Alisson Becker, seusai nama terakhir cetak gol kemenangan The Reds.

Alisson tampil heroik saat menyegel kemenangan penting Liverpool atas tim yang sudah dipastikan terdegradasi, West Bromwich, Minggu (17/5).

Kiper asal Brasil itu mencetak gol dengan menyundul bola hasil sepak pojok Trent Alexander-Arnold pada menit ke-90’+5!

“What a goal My Friend [Gol yang luar biasa, kawan]!,” begitu bunyi pujian Neuer kepada Alisson via Instagram Stories.

Neuer 🤝 Alisson

Only the best recognise the best. pic.twitter.com/mqjnShHHrQ