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Manuel Neuer mengakui dalam acara bersama penggemar bahwa kariernya hampir pasti berakhir setelah musim ini. Kiper Bayern München itu nyaris pensiun tahun lalu, tetapi memutuskan bermain satu musim lagi. Tidak semua berjalan sesuai rencana dalam acara tersebut. Jari Neuer teriris saat ia memotong kue.

Mengingat usianya yang sudah 40 tahun, akhir karier Neuer bukanlah hal yang mengejutkan. "Musim lalu, saya sudah sekitar 85 persen yakin akan pensiun," katanya. "Namun, karena kami memiliki tim yang begitu hebat dan suasana di Säbener Straße belum pernah sebaik sekarang, termasuk bersama staf pelatih dan staf lainnya, bermain di sini terasa menyenangkan."

"Saya memperkirakan waktu saya di sini akan berakhir musim panas ini. Saya hanya berusaha menikmati waktu yang masih saya miliki. Suasana di tim saat ini begitu baik. Itu juga alasan saya selalu setia kepada klub selama bertahun-tahun dan senang bermain bersama para pemain di tim ini."

Neuer juga mengisyaratkan bahwa ia menginginkan lebih banyak privasi. Ketika ditanya dengan rekan setim mana ia ingin bertukar kehidupan selama sehari, ia menjawab: "Saya lebih memilih pemain muda yang belum dikenal. Pemain muda yang belum menjadi sorotan, karena dengan begitu Anda punya lebih banyak privasi."

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"Menurut saya, justru itulah keuntungan menjadi pemain muda: belum dikenal dan bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Itu pun hanya untuk satu hari, karena saya tentu tahu bahwa jika pergi ke kafe, seperti yang saya lakukan pagi ini, saya harus siap berfoto dan memberikan tanda tangan."

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"Dan itu sangat wajar. Tentu saja kami juga senang jika bisa membuat anak-anak tersenyum," kata Neuer, yang absen hingga jeda musim dingin akibat cedera kaki. Karena itu, Jonas Urbig belakangan ini menjaga gawang. Neuer menaruh kepercayaan penuh kepada rekan senegaranya yang berusia 23 tahun itu.

"Saya juga memikirkan klub dan bagaimana membangun sesuatu untuk masa depan bersama Jonas, agar kami memiliki kiper hebat di bawah mistar setidaknya selama sepuluh tahun ke depan. Jonas tampil luar biasa. Ia memberikan penampilan terbaik bagi tim kami, dan itu tentu membuat saya merasa sangat senang."

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"Kami datang ke latihan setiap hari dengan gembira dan selalu berusaha menaikkan standar sedikit lebih tinggi agar bisa terus saling mendorong," ujar Neuer, yang melakoni debut Bundesliga bersama Schalke 04 pada 19 Agustus 2006. Sejak 2011, ia membela Bayern.

Dalam acara bersama penggemar tersebut, Neuer diminta memotong sebuah kue besar. Namun, prosesnya tidak berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Juara dunia 2014 itu mengiris ibu jarinya sendiri, yang kemudian harus dibalut. Dengan ibu jari yang terluka, Neuer masih harus memberikan sejumlah tanda tangan sebelum acara berakhir.