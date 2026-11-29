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Manuel Neuer mengakui dalam acara bersama penggemar bahwa kariernya hampir pasti berakhir setelah musim ini. Kiper Bayern München itu nyaris pensiun tahun lalu, tetapi memutuskan bermain satu tahun lagi. Acara tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Neuer mengalami luka sayat saat memotong kue.

Mengingat usianya (40), tidak mengherankan jika akhir karier Neuer sudah dekat. "Musim lalu, saya sudah sekitar 85 persen memutuskan untuk pensiun," ujarnya. "Namun, karena kami memiliki tim yang begitu hebat dan suasana di Säbener Straße belum pernah sebaik sekarang, termasuk bersama staf pelatih dan para pegawai, saya masih merasa senang bermain."

"Saya memperkirakan waktu saya di sini akan berakhir musim panas ini. Saya hanya berusaha menikmati waktu yang masih saya miliki. Saat ini, suasana di tim begitu baik. Itu pula alasan saya selalu setia kepada klub selama bertahun-tahun dan senang bermain bersama para pemain di tim ini."

Neuer juga mengisyaratkan bahwa ia menginginkan lebih banyak privasi. Ketika ditanya dengan rekan setim mana ia ingin bertukar kehidupan selama sehari, ia menjawab: "Saya lebih memilih pemain muda yang belum dikenal. Pemain muda yang belum menjadi pusat perhatian, karena dengan begitu Anda memiliki sedikit lebih banyak privasi."

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"Menurut saya, itulah keuntungan menjadi pemain muda: belum dikenal dan bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Itu pun hanya untuk satu hari, karena saya tentu tahu bahwa jika pergi ke kafe, seperti tadi pagi, saya harus siap untuk berfoto dan memberikan tanda tangan."

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"Dan itu sangat wajar. Tentu saja, kami juga senang jika bisa membuat anak-anak tersenyum," kata Neuer, yang harus absen hingga jeda musim dingin karena cedera kaki. Karena itu, Jonas Urbig belakangan ini menempati posisi kiper. Neuer sangat percaya kepada rekan senegaranya yang berusia 23 tahun itu.

"Saya juga memikirkan klub dan bagaimana membangun sesuatu untuk masa depan bersama Jonas, agar kami memiliki kiper kelas atas setidaknya untuk sepuluh tahun ke depan. Jonas tampil luar biasa. Ia memberikan penampilan terbaik bagi tim kami, dan itu tentu membuat saya merasa sangat senang."

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"Kami datang ke latihan dengan senang hati setiap hari dan selalu berusaha menaikkan standar sedikit demi sedikit agar kami bisa terus saling mendorong," ujar Neuer, yang menjalani debut Bundesliga bersama Schalke 04 pada 19 Agustus 2006. Sejak 2011, ia membela Bayern.

Dalam acara bersama penggemar itu, Neuer diminta memotong sebuah kue besar. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Juara dunia 2014 itu menyayat ibu jarinya sendiri, yang kemudian harus dibalut. Dengan ibu jari yang terluka, Neuer masih harus memberikan sejumlah tanda tangan sebelum acara tersebut berakhir.