Angka tujuh memainkan peran ganda yang sangat kuat dalam perjalanan sepak bola Giovanni Reyna dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, angka itu menjadi simbol dari masa yang sangat sulit dan penuh kemunduran, yang ingin ia tinggalkan untuk selamanya. Di sisi lain, angka itu juga melambangkan porsi besar harapan yang kini tengah tumbuh dalam kehidupan mantan wonderkid BVB tersebut.

Sebab Reyna berada di jalur yang tepat untuk akhirnya kembali menemukan ritmenya secara berkelanjutan. Pada musim panas, playmaker yang dulu digadang-gadang sebagai calon superstar itu meninggalkan Bundesliga dan pindah ke Racing Strasbourg di Ligue 1. Dengan biaya transfer hanya tiga juta euro - nilai pasar yang seharusnya, di usia 23 tahun, sudah ia lampaui berkali-kali lipat. Dan memang semestinya demikian, jika melihat bakat alaminya.

Namun dalam tahun-tahun setelah musim terobosannya bersama Borussia Dortmund saat baru berusia 17 hingga 18 tahun, ketika ia menjadi pemain inti BVB di bawah pelatih saat itu, Lucien Favre, semuanya justru berjalan sangat berbeda. Terutama karena setelah fase awal gemilang dalam kariernya, ia kerap dirundung nasib buruk akibat cedera.

Masa sulit Giovanni Reyna: Hanya tujuh laga liga sebagai starter dalam 30 bulan

Dalam rentang sekitar dua setengah tahun antara ulang tahunnya yang ke-20 pada pertengahan November 2022 hingga akhir musim 2024/25, Reyna hanya tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan liga. Sekali lagi untuk digarisbawahi: tujuh laga liga sebagai starter dalam 30 bulan. Bahkan masa pinjamannya dari Dortmund ke Nottingham Forest pada paruh pertama 2024 juga tidak membawa efek pemulihan yang positif. Performanya nyaris terus-menerus jauh dari harapan, rasa percaya dirinya pun terus menurun.

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Terutama cedera otot yang berulang kali membuat pemain Amerika Serikat yang begitu berbakat itu kembali mundur. Ia harus terus memeras tenaga untuk bisa comeback, tubuhnya membayar mahal akibat begitu banyak masalah cedera. Dan soal ritme bermain, yang sangat penting khususnya untuk dirinya, Reyna, yang setelah masa di BVB menjalani setahun yang paling bagus pun hanya biasa-biasa saja di Borussia Mönchengladbach dan kemudian pindah dari sana ke Strasbourg pada Agustus, hanya bisa memimpikannya.

"Orang-orang kadang merasa bahwa mengurangi beban adalah cara yang baik untuk mengatur intensitas. Tapi saya paling cepat kembali bugar ketika saya mendapat menit bermain sebanyak mungkin dan, kalau idealnya, juga tampil sebagai starter. Dan saya terus menjadi semakin kuat," kata Reyna, seperti dikutip The Athletic, kini saat segalanya akhirnya kembali membaik.

Giovanni Reyna mencatatkan rekor pribadi

Di sinilah angka tujuh kembali muncul, kali ini dalam makna yang positif. Reyna tujuh kali berturut-turut masuk dalam susunan pemain inti untuk klub dan tim nasional antara akhir Agustus hingga awal Oktober. Itu menjadi rekor pribadi, karena sebelumnya ia belum pernah begitu sering bermain sebagai starter secara beruntun dalam karier profesionalnya. Dan pada Rabu dini hari, ia bahkan melangkah lebih jauh dengan catatan starter kedelapan secara beruntun saat AS menang 1-0 atas Kanada dalam laga uji coba, sekaligus menciptakan rekor baru.

"Saya merasa perlahan-lahan mulai kembali sepenuhnya menjadi diri saya sendiri," tegas Reyna setelah penampilan meyakinkannya dalam kemenangan uji coba 3-0 AS atas Meksiko akhir pekan lalu. Ia selalu merasakan kepercayaan dari pelatih tim nasional Mauricio Pochettino, yang tidak meninggalkannya bahkan di masa-masa sulit dan tetap memanggil Reyna meski ia bermasalah di level klub untuk Piala Dunia kandang pada musim panas lalu.

"Bagi saya, dia adalah pemain hebat. Dia memahami permainan di level tinggi," puji Pochettino kepada gelandang serang itu, yang masing-masing mencatatkan satu assist dalam laga uji coba akhir September melawan Peru (4-1) dan Chile (4-2). Pochettino menyoroti kualitas tinggi Reyna dalam permainan kombinasi, sentuhan bolanya yang luar biasa, serta kontrol rapatnya.

Bagaimana awal perjalanan eks bintang BVB Giovanni Reyna di Racing Strasbourg?

Fondasi untuk penampilan apiknya bersama timnas AS itu dibangun Reyna lewat start-nya di Strasbourg, tempat ia menandatangani kontrak hingga 2031. Ia dengan cepat merebut tempat di tim inti, merasakan kepercayaan dari pelatih Hugo Oliveira, dan menjadi pilihan utama sebagai satu dari dua gelandang nomor delapan dalam sistem 4-3-3 miliknya. Dalam lima penampilan sejauh ini, Reyna juga sudah mencetak satu gol untuk klub barunya dari timur laut Prancis tersebut, ketika pemain 23 tahun itu masuk daftar pencetak gol dalam kemenangan telak 6-2 di Troyes pada awal September.

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Bekas luka mental yang ditinggalkan oleh masalah cedera yang terus-menerus mengoyak jiwanya sebagai pesepak bola kini telah ia singkirkan. Keraguan soal apakah secara fisik ia benar-benar diciptakan untuk sepak bola level tertinggi sempat menghantuinya dalam beberapa tahun terakhir. "Saya sama sekali tidak memikirkan itu lagi," kata Reyna kini dengan penuh syukur. "Itu sudah saya tinggalkan."

Di usia 23 tahun, Reyna masih muda, tetapi pada saat yang sama ia juga sudah memiliki sangat banyak pengalaman, mengenal kesuksesan sejak dini sekaligus sisi gelap kehidupan sebagai pesepak bola profesional. Baik di Strasbourg maupun di tim nasional, yang keduanya merupakan tim sangat muda, ia kini sudah termasuk salah satu yang lebih berpengalaman, bisa membimbing para pemain yang lebih muda, dan tampaknya menikmati peran tersebut. Dan dengan potensi yang dimiliki Reyna, mungkin saja saat ini kita baru sedang menyaksikan awal dari sebuah kebangkitan yang gemilang.