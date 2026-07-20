Mantan wasit Spanyol: Tindakan pemain bintang Argentina itu tidak layak mendapat kartu merah

Alfonso Pérez Borol, mantan wasit Spanyol dan analis wasit untuk Radio Marca, menyampaikan pandangannya mengenai insiden tekel yang dilakukan Leandro Paredes terhadap Rodri, dalam pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina.

Borol, yang pernah memimpin 225 pertandingan di La Liga, mengamati kinerja wasit asal Slovenia, Slavko Vinčić, yang memimpin pertandingan final Piala Dunia tersebut.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Borol, di mana ia mengatakan, “Tindakan Paredes jelas layak mendapat kartu kuning, tetapi dalam keadaan apa pun pemain tidak boleh diusir dari lapangan karena insiden ini.”

Ia menambahkan bahwa wasit lapangan seharusnya lebih cepat mengeluarkan kartu kuning kepada Paredes setelah pelanggaran tersebut terjadi.

Di sisi lain, komentator Raul Farilla tidak sependapat dengan penilaian Borol terhadap situasi tersebut, karena menurutnya Slavko Vinčić seharusnya mengeluarkan kartu merah kepada pemain Argentina tersebut.

Selama pertandingan, Varela mengkritik apa yang ia gambarkan sebagai gaya bermain kasar dan agresif secara fisik dari para pemain timnas Argentina, dengan menilai bahwa intervensi Paredes layak mendapat hukuman yang lebih berat daripada sekadar peringatan.

Adegan ini mencerminkan perbedaan pendapat di kalangan wasit dan media seputar final Piala Dunia, yang diwarnai oleh banyak insiden kontroversial dan gesekan antar pemain kedua tim hingga peluit akhir dibunyikan.