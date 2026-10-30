Mantan wasit asal Catalunya, Xavier Estrada Fernández, kembali memicu kontroversi dengan pernyataannya mengenai badan perwasitan dan hubungannya dengan wilayah Catalunya, menegaskan bahwa apa yang ia sebut sebagai "kebencian terhadap orang Catalunya" adalah penyebab di balik lemahnya keterwakilan wasit Catalunya di kasta pertama.

Estrada Fernández telah menjadi sosok yang kerap muncul di halaman utama surat kabar karena pernyataan-pernyataannya yang tajam mengenai sistem perwasitan, serta kritik-kritiknya yang terus-menerus terhadap Komite Teknis Wasit (CTA) dan apa yang ia anggap sebagai praktik korupsi di dalamnya.

Baca Juga

Di media Catalunya: Ancelotti kembali menghukum Barcelona

Video: Diomande melancarkan "trik-trik setan" terhadap Real Madrid

Dalam penampilannya di podcast Catalunya "La Renaixença", mantan wasit yang pernah memimpin pertandingan di LaLiga itu kembali berbicara terus terang tentang isu ini, mengatakan: "Sayangnya, jumlah wasit Catalunya di kasta pertama sangat sedikit," sebelum menegaskan, menjawab pertanyaan mengenai penyebabnya, bahwa hal itu disebabkan oleh "kebencian terhadap orang Catalunya".

Estrada membenarkan pandangannya dengan menyatakan bahwa Catalunya merupakan wilayah yang memiliki jumlah lisensi federasi terbanyak untuk pemain, pelatih, dan wasit, namun meski demikian ia adalah salah satu wilayah dengan keterwakilan paling sedikit di level perwasitan tertinggi.

Ia menambahkan: "Kita bisa menghitung wasit yang mencapai kasta pertama, atau memimpin pertandingan internasional, dengan jari satu tangan."

Ia menunjukkan bahwa hal ini bukanlah fenomena baru, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun, menjelaskan: "Kami memiliki lebih dari 2.000 wasit yang terdaftar, tetapi jika kita melihat secara historis jumlah mereka yang mencapai level tertinggi, kita akan menemukan bahwa jumlahnya sangat sedikit."

Estrada Fernández menekankan perlunya menilai wasit berdasarkan level dan kemampuan mereka, bukan berdasarkan asal-usul atau daerah tempat mereka berasal, mengatakan: "Masalah yang kami hadapi adalah bahwa wasit harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka, dan tidak pernah berdasarkan daerah tempat mereka berasal, tetapi hal ini sering terjadi."

Jalur Baru

Dengan demikian, mantan wasit itu kembali membuka perdebatan seputar badan perwasitan Spanyol, yang kerap menjadi sasaran kritiknya, sementara Estrada belakangan beralih ke dunia politik, setelah meninggalkan bidang perwasitan.

Mengenai keterlibatannya di dunia politik, ia mengatakan: "Saya merasa gagasan itu menarik ketika mereka menawarkannya kepada saya, dan saya berpikir bahwa saya dapat berkontribusi melalui pengalaman saya di bidang olahraga, terlebih lagi karena posisi dewan penasihat dipilih melalui pemilihan, dan memungkinkan pemegangnya menjadi penghubung antara warga dan pemerintahan."

Dengan demikian, Estrada Fernández menutup babak perwasitan secara final, dengan menganggapnya telah menjadi bagian dari masa lalunya, setelah ia berpindah ke jalur karier baru di dunia politik.