Dalam komentar paling tegasnya sejak kasus ini mencuat, mantan wasit internasional asal Spanyol, Eduardo Iturralde Gonzalez, memperjelas duduk perkara dalam kasus Negreira, dengan menyebut langkah-langkah terbaru Real Madrid sebagai "aneh", serta menegaskan bahwa pernyataan Asosiasi Sepak Bola Eropa tidak membawa hal baru yang memberatkan Barcelona.

Pernyataan tegas Iturralde itu disampaikan saat ia tampil dalam program terkenal "El Larguero" di radio Spanyol "Cadena SER", untuk mengomentari perkembangan terbaru berupa pertukaran pernyataan dan dokumen-dokumen baru yang diajukan Real Madrid kepada UEFA terhadap klub Katalan tersebut.

Mantan wasit itu meremehkan arti penting pernyataan badan Eropa tersebut, dan menganggapnya sekadar prosedur formalitas. Iturralde berkata: "Ini, sebagaimana ditegaskan oleh pernyataan UEFA sendiri, hanyalah pengumuman bahwa mereka menyampaikan informasi tambahan dalam sebuah kasus yang telah mereka pelajari sejak tahun 2023. Pernyataan ini tidak menambahkan apa pun yang lain."

Mengenai inti kasus yang berupa pengaruh terhadap para wasit, Iturralde bersikap tegas, bersandar pada penyelidikan yudisial yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Ia menjelaskan: "Selama tiga tahun, Garda Sipil tidak mampu membuktikan, dan tidak akan mampu membuktikan, adanya pengaruh apa pun terhadap wasit mana pun. Dengan kata lain, jika tidak ada pengaruh terhadap wasit mana pun, maka tidak ada korupsi olahraga."









Serangan langsung ke Real Madrid

Real Madrid pun tak luput dari kritik sang mantan wasit, yang melihat adanya kontradiksi mencolok dalam sikap klub ibu kota itu.

Iturralde berkata: "Jika ada 50 ribu halaman yang secara implisit membuktikan adanya korupsi olahraga, sebagaimana diklaim sebagian pihak, maka yang harus kalian lakukan adalah mengajukannya ke pengadilan yang berwenang, bukan ke UEFA."

Ia menambahkan sambil menyerang strategi Madrid: "Aneh bahwa Real Madrid, dalam pernyataan terakhirnya, meminta Asosiasi Eropa untuk memutuskan kasus ini secepat mungkin, sementara di Spanyol mereka memakan waktu lama untuk memutuskan perkara itu karena penundaan-penundaan yang diminta Real Madrid sendiri justru hanya memperpanjang kasus Negreira. Aneh bahwa mereka memperpanjangnya padahal tidak ada hasil olahraga."

Mengapa UEFA bungkam?

Program radio itu mengungkap latar belakang sikap Asosiasi Sepak Bola Eropa, yang tampak sangat berhati-hati.

Jurnalis Albert Lemos menunjukkan bahwa regulasi UEFA secara jelas menyatakan bahwa klub mana pun yang terlibat dalam pengaturan atau pengaruh terhadap hasil pertandingan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen Eropa selama satu musim penuh, dan bahwa regulasi tersebut mengizinkannya mengambil keputusan tanpa menunggu putusan pengadilan Spanyol.

Namun UEFA memilih untuk menunda, yang ditafsirkan oleh jurnalis Jordi Marti dengan ucapannya: "Sebelum mengambil tindakan apa pun, mereka ingin memastikan bahwa Barcelona tidak dibebaskan oleh pengadilan biasa. Bayangkan jika Barcelona dilarang berkompetisi selama satu tahun, dengan segala kerugian finansial besar yang menyertainya, lalu pengadilan biasa membebaskan mereka. Dalam kondisi itu, tuntutan Barcelona akan begitu besar sehingga akan membebani UEFA dengan biaya yang sangat besar."

Dengan demikian, pembawa acara program tersebut, Julio Pulido, menyimpulkan bahwa pernyataan terakhir UEFA tidak lebih dari sekadar "pengakuan penerimaan" atas dokumen Real Madrid, dan bahwa Asosiasi Eropa hingga kini belum membuka penyelidikan baru yang terpisah, serta lebih memilih menunggu kata final dari pengadilan Spanyol.







