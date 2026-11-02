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Mantan wakil presiden Suriname Ronnie Brunswijk mencetak gol pertamanya di kasta tertinggi liga negaranya pada usia 65 tahun setelah memasukkan namanya sendiri ke susunan pemain Inter Moengotapoe. Pemilik klub yang kontroversial itu mengeksekusi penalti pada babak kedua, Sabtu, untuk memastikan kemenangan telak 5-0 di liga atas Politie Voetbal Vrienden yang menempati posisi terbawah.

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Pemilik klub cetak gol dari titik penalti

Brunswijk mencetak gol perdananya di Suriname Major League lewat tendangan penalti dari jarak 11 meter setelah timnya mendapat hadiah penalti saat sudah unggul 4-0 pada Sabtu. Brunswijk, yang mengendalikan klub juara nasional 11 kali itu, langsung meminta bola ketika wasit menunjuk titik putih. Ia pernah melatih tim yang memainkan laga kandangnya di Stadion Ronnie Brunswijk tersebut. Ia kemudian mengarahkan tendangannya ke sudut kanan gawang dan merayakannya dengan mengangkat kedua tangan, sementara kiper lawan nyaris tidak berupaya menyelamatkannya.

Masa lalu kontroversial membayangi mantan politikus

Mantan pemimpin pemberontak berusia 65 tahun itu menjabat sebagai Wakil Presiden Suriname pada 2020 hingga 2025, meski latar belakangnya telah lama menjadi sorotan internasional. Pada 1999, pengadilan di Belanda menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepadanya secara in absentia atas perdagangan kokain. Namun, karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara otoritas Belanda dan Suriname, Brunswijk tidak pernah menjalani hukuman penjara tersebut dan tetap menjadi sosok berpengaruh dalam politik serta olahraga di negaranya.

Bahkan saat menjabat di pemerintahan, Brunswijk secara rutin memilih dirinya sendiri untuk tampil dalam pertandingan kompetitif bersama klubnya. Pada 2021, saat berusia 60 tahun, ia tampil dalam pertandingan CONCACAF League melawan klub Honduras CD Olimpia, yang berakhir dengan kekalahan 6-0 bagi timnya. Setelah peluit akhir, muncul rekaman video yang tampaknya memperlihatkan Brunswijk membagikan uang tunai di ruang ganti lawan. Insiden itu memicu penyelidikan langsung oleh badan sepakbola regional CONCACAF, yang berujung pada dikeluarkannya kedua klub dari turnamen dan larangan beraktivitas selama tiga tahun bagi Brunswijk.

Upaya meningkatkan profesionalisme menghadapi pertanyaan pelik

Gol pada Sabtu itu menjadi gol pertama Brunswijk, yang kini berusia 65 tahun, sejak Suriname Major League dibentuk pada 2024. Kompetisi tersebut diluncurkan dengan dukungan langsung FIFA sebagai upaya memodernisasi sepakbola domestik dan meningkatkan standar profesional di seluruh negeri.

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Meski Moengotapoe mengawali kiprahnya di lapangan dengan baik pada tahap awal musim ini, pemandangan seorang presiden klub berusia 65 tahun memilih dirinya sendiri untuk bermain dan mengambil penalti saat kiper lawan nyaris tidak bereaksi kembali memunculkan pertanyaan tentang upaya liga membangun kredibilitas.

Awal musim tanpa kekalahan berlanjut bagi sang juara

Terlepas dari sorotan tersebut, kemenangan telak atas PVV, tim penghuni dasar klasemen, pada Sabtu memastikan Moengotapoe tetap tak terkalahkan setelah tiga putaran pertama musim domestik. Klub juara 11 kali itu kini akan berupaya menjaga momentum di papan atas klasemen seiring berjalannya musim. Sementara itu, masih harus dilihat seberapa sering Brunswijk akan terus memasukkan dirinya ke dalam daftar susunan pemain dalam beberapa pekan mendatang.