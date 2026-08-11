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Hansi Flick Barcelona 2026Getty Images

Diterjemahkan oleh

Mantan Target Real Madrid: Barcelona Ambil Langkah Pertama untuk Selesaikan Transfer dari LaLiga

Transfers
LaLiga
Barcelona
Real Madrid
R. Araujo
Natan
Spanyol
Uruguay
Brasil

Agennya berbicara soal transfer tersebut

Barcelona mengambil langkah resmi menuju kesepakatan baru dari Liga Spanyol untuk memperkuat skuadnya jelang musim baru. 

Kepergian Ronald Araujo ke Liverpool membuka pintu bagi Barcelona untuk meninjau kembali rencana pertahanannya.

Dengan kepergian sang pemain ke Inggris, Deco, direktur olahraga Barcelona, mulai mengkaji opsi-opsi baru untuk memperkuat jantung pertahanan, di tengah keseimbangan yang sulit antara kebutuhan pertahanan tim dan prioritas lain di bursa transfer.

Dari pihaknya, André Cury, agen Natan, bek Real Betis, mengatakan dalam wawancara dengan situs "Iram News", katanya: "Benar bahwa Barcelona tertarik untuk merekrut Natan, tetapi kami belum menerima tawaran resmi apa pun hingga saat ini".

Ia melanjutkan: "Barcelona belum menghubungi saya, tetapi mereka telah menghubungi manajemen Betis. Jika ia menerima tawaran, saya rasa ia akan bisa pergi".

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Demikianlah Cury mengungkapkan ketertarikan Barcelona terhadap bek Real Betis, di mana Blaugrana berupaya mendatangkan seorang bek untuk menggantikan Ronald Araujo, yang telah bergabung dengan Liverpool.

Di sisi lain, Betis membutuhkan penyediaan likuiditas finansial untuk mencapai keseimbangan keuangan, dan mereka dapat mewujudkannya dengan menjual Natan, yang kontraknya bersama tim berakhir pada tahun 2030.

Perlu diketahui bahwa bek asal Brasil, Natan, sebelumnya pernah menjadi target Real Madrid, tetapi kesepakatan itu tidak terwujud.

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