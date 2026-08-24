Menurut informasi dari fussballtransfers, gelandang berusia 29 tahun itu masuk dalam daftar Union Berlin. Dengan demikian, Die Eisernen tertarik merekrutnya pada periode transfer yang sedang berlangsung.

Saat ini Sanches masih terikat kontrak dengan Paris Saint-Germain, tetapi di tim asuhan pelatih Luis Enrique ia sudah sama sekali tidak memiliki prospek. Secara resmi, kontraknya di juara bertahan Ligue 1 itu masih berlaku hingga 30 Juni 2027, tetapi menurut fussballtransfers ia sudah diizinkan meninggalkan klub pada musim panas ini dengan status bebas transfer.

Karena itu, persaingan untuk klub Berlin tersebut pun sangat besar. Ipswich Town, Hull City, FC Turin, serta klub-klub dari Spanyol juga disebut telah menyatakan minat kepada pemain Portugal itu. Sementara itu, sang pemain disebut sudah menolak pendekatan dari Amerika Serikat, Brasil, dan Arab Saudi.

getty

Renato Sanches gagal di Bayern Munchen

Pemenang Golden Boy 2016 itu pernah dianggap sebagai salah satu talenta gelandang terbesar, sehingga Bayern pada musim panas 2016 mengeluarkan 35 juta euro untuk menebusnya dari kontraknya bersama Benfica Lisbon.

Namun, di Munchen, pemain yang kini berusia 29 tahun itu sama sekali tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi tinggi terhadapnya. Pada 2017, raksasa Jerman itu meminjamkannya ke Premier League bersama Swansea, lalu pada 2019 ia akhirnya pindah ke OSC Lille, yang membuat Bayern setidaknya masih menerima pemasukan transfer sebesar 20 juta euro.

Pada 2022, PSG kemudian menggelontorkan 15 juta euro untuk Sanches, tetapi di ibu kota Prancis itu ia, seperti saat di FCB, tidak pernah lebih dari sekadar pemain rotasi. Setelah dipinjamkan ke AS Roma, Benfica, dan terakhir Panathinaikos Athena, pihak Paris tampaknya kini merasa sudah cukup melihatnya.