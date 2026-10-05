Italia kembali mengalahkan Turki (3-1) pada fase grup Nations League. Mantan penyerang PSV, Gianluca Scamacca, mencetak gol keduanya untuk tim nasional pada penampilan ke-25 bersama timnas.

Gianluigi Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan keras Ozan Kabak setelah hampir 15 menit pertandingan berjalan. Scamacca tampak memecah kebuntuan untuk tuan rumah sepuluh menit kemudian, tetapi striker jangkung itu dianulir karena offside.

Tak lama setelah itu, Scamacca benar-benar mencetak gol. Ia melihat tembakannya dari dalam kotak penalti bersarang di gawang setelah mengenai mistar. Penyerang yang pernah memperkuat PSV itu, menariknya, bereaksi sangat dingin atas gol indahnya tersebut.

Scamacca yang tampil tajam ditarik keluar sepuluh menit setelah turun minum oleh pelatih tim nasional Roberto Mancini. Dua menit kemudian, Issa Doumbia digagalkan kiper Turki Ugurcan Cakir. Justru Turki yang mencetak gol setelah satu jam laga berjalan: Aral Simsir mengecoh Donnarumma dan menyamakan kedudukan.

Kegembiraan Turki hanya berlangsung singkat, karena pemain pengganti Riccardo Calafiori memulihkan keunggulan Italia lewat sundulan keras. Pukulan telak bagi tim tamu, yang tidak banyak bisa berbuat pada fase akhir pertandingan.

Tim asuhan Mancini bahkan menambah keunggulan menjadi 3-1: Francesco Pio Esposito menuntaskan peluang dengan baik. Berkat kemenangan ini, Italia mengoleksi tujuh poin di Grup A Nations League, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Prancis.